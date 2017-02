HTC One M9 için Android 7.0 Nougat Güncellemesi Türkiye'ye Geldi

HTC’nin akıllı telefonları için Android 7.0 Nougat güncellemesi şimdiye kadar tüm Avrupa’da kullanıcılarla buluşamamıştı ancak HTC, Android 7.0 Nougat güncellemesinin HTC 10, One M9 ve One A9 modelleri için kesinlikle geleceğini daha önce duyurmuştu.

Geçen hafta HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin gelmesinin ardından şimdi de sıra HTC One M9 modeline geldi. Bu aynı zamanda ülkemizdeki HTC One M9 kullanıcılarının da güncellemeye kavuşacağı anlamına geliyor. Türkiye’deki HTC 10 kullanıcılarının Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşmasının ardından, HTC One M9 modeli için Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtımına bugün Türkiye’de de başlandı.

HTC’nin Avrupa Ürün ve Hizmet Direktörü Graham Wheeler’ın kendi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bugün itibarıyla HTC One M9 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin Avrupa, Güney Afrika ve Türkiye’de dağıtıma başlanacağı duyuruldu. Ayrıca önümüzdeki günlerde henüz bu güncellemeyi almayan ülkelerin de aynı rotayı izleyeceğinin altını çizen Wheeler, bu doğrultuda henüz güncelleme bildirimlerinde Android 7.0 Nougat güncellemesini görmeyen kullanıcıların endişelenmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ülkemizdeki HTC One M9 kullanıcılarını, sabırsızlıkla bekledikleri Android 7.0 Nougat güncellemesi için cihazlarının Ayarlar > Hakkında bölümünde yer alan güncelleme kontrolünü yapabilirler.

