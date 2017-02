HTC One X10 Görüntüleri Sızdırıldı

HTC, daha önce söylentileri çıkan HTC One X10'u duyurmaya yaklaşıyor olabilir. Çin'in sosyal medyası olarak bilinen Weibo'nun kullanıcılarından biri, yakında piyasaya sürülmesi beklenen telefonun önünü ve arkasını gösteren bir görüntü yayınladı.

Fotoğraflar, One X10'un ön yüzünün altındaki kapasitif paneli, son uygulamaları ve geri tuşlarına benzer özellikleri gösteriyor. Bu haliyle One X9'a oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, One X10'un arka yüzü, orta kameranın altında bir parmak izi algılayıcısı olduğunu gösteriyor. Hatırlayacak olursanız, One X9'da parmak izi sensörü bulunmuyordu.

HTC One X10 hakkında çıkan söylentiler, One X9'a kıyasla donanım yükseltmelerinin çok fazla olmayacağını ortaya koyuyor. Raporlar One X10'un, 1080x1920 çözünürlüğünde bir 5.5 inç ekrana, ayrıca X9'un sahip olduğu 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olacağını gösteriyor. Diğer yandan HTC One X10, 1.9GHz'lik bir hıza sahip sekiz çekirdekli MediaTek MT6755V/C işlemciye sahip olabilir.

HTC One X10'un ayrıca, 16.3 megapiksel arka ve 7.9 megapiksel ön kamerası olacağı söyleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, HTC X9'da 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera bulunuyordu.

Şirketin önümüzdeki hafta Mobile World Congress (MWC) 2017'de One X10'u tanıtması bekleniyor. Bu bilgiler ne kadar doğru bilmiyoruz, öğrenmek için önümüzdeki hafta MWC 2017'nin nabzını tutacağız.

