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HTC, Safir Camlı ve 128 GB Hafızalı U Ultra Modelini Tanıttı

HTC U Ultra Safir Cam

HTC'nin yeni U serisi, kişiye daha fazla odaklanma amacını güdüyor. "Sen değişim istiyorsun, Sen büyük hayaller kuruyorsun, Sen cesursun, Sen durdurulamazsın, Sen Sensin" ve benzeri sloganlarla karşımıza çıkan şirket, HTC U Ultra özellikleri olarakta sektöre iddialı bir dönüş yaptı. CES 2017'de duyurulan cihaz ile ilgili yeni bilgiler ise gelmeye devam ediyor. Tayvan'daki bir etkinlikte HTC U Ultra'nın safir camlı ve 128 GB depolama alanına sahip bir modeli duyuruldu.

Birkaç gün önce HTC, Tayvan'da düzenlenecek bir etkinlik için duyuru yayınlamıştı. Bizler şirketin HTC 11 veya Desire 650 gibi akıllı telefonları duyurmasını beklerken, HTC safir camlı U Ultra modelini tanıttı.

Bilmeyenler için özetleyecek olursak, safir cam, yüksek sıcaklık ve basınçlarda kristalleştirici alüminyum oksitten üretiliyor. Bu materyal Apple Watch'da dahil olmak üzere pek çok cihazda kullanılıyor. Amaç olarak aynı olmasına rağmen, Gorilla Glass'dan biraz daha pahalı olmasıyla da dikkat çekiyor.

Çıkış Tarihi 28 Mart!

Safir cam ve 128 GB depolama alanına sahip HTC U Ultra modeli, 28 Mart tarihinde Tayvan'da satışa çıkacak. Fiyat olarak ise pek çok kullanıcı üzülecek gibi görünüyor. Çünkü HTC U Ultra'nın bu modeli 945 dolarlık uçuk bir fiyata satışa çıkarılacak. 

HTC U Ultra Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 21.03.2017

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