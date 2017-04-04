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HTC, Sanal Gerçeklik Mağazası için Üyelik Hizmeti Başlattı

HTC Viveport

Sanal gerçeklik piyasası gün geçtikçe gelişirken, pazarda hem teknolojik yenilikler hem de ekonomik büyüme anlamında ciddi ilerlemeler de göze çarpıyor. Sanal gerçeklik pazarında söz sahibi devlerden biri olan HTC, bu gelişmeye paralel olarak kendi VR uygulama mağazası olan Viveport için üyelik hizmeti başlattı. Üyelik hizmetiyle şirket gelirlerini artırmayı amaçlıyor.

Bir yıl kadar önce sanal gerçeklik başlığı Vive’ı piyasaya süren HTC, Viveport VR mağazasını ilk etapta geliştiricilerin hizmetine açmıştı. Sanal gerçeklik başlığı olmayan kullanıcılara da hitap etmeyi hedefleyen HTC, Viveport mağazasını VR uygulama mağazalarında zirveye çıkarmayı planlıyor. Bu bağlamda hitap ettiği kesimi genişletmenin önemini kavrayan HTC, şimdi ise PC bağlantılı sanal gerçeklik başlığı sahibi kullanıcılara içerik sağlamak düşüncesinde.

Viveport VR mağazası için başlattığı üyelik hizmetini HTC Vive’ın birinci yıldönümü ile birleştiren HTC, üyelik gerçekleştiren kullanıcılara 5 adet film hediye ediyor. Üstelik mağaza film seçimini de kullanıcılara bırakıyor. Üye olan kullanıcılar 50 kadar film arasından 5 tanesini seçip indirebiliyorlar. Üyeliğin aylık olarak yenilenebildiği Viveport VR mağazasına üye olmak için kullanıcılar 6,99 dolar ödeme yapacaklar. Ancak Viveport VR mağazasına üyelik ilk ay ücretsiz.

Viveport Üyelik

Üyelik hizmeti ile gelirlerini artırmayı ve mağazayı cazibe noktası haline getirmeyi hedefleyen HTC, kullanıcı sayısı arttıkça içerik çeşitliliğini de genişletebilir. Zira Fantastic Contraption, Everest VR ve TheBlu gibi üreticilerin Viveport’a servis ettiği içerik sayısının da artması bekleniyor. Bu zamana kadar Steam VR mağazasından içerik edinen HTC Vive sahipleri, üyelik servisi ile artık Viveport üzerinden içeriklerini indirebilecek. Böylelikle HTC, kendi ürünü için içeriği de kendi satacak.

Yeni üyelik servisi için açıklamada bulunan Viveport Başkanı Rikard Steiber, sanal gerçeklik alanında önlerinin açık olduğunu belirtirken, geçen bir yıl içinde 500 bin HTC Vive satıldığını ve 250 bin kadar üye kaydı almayı beklediklerini söyledi.

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Yazar: - 04.04.2017

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