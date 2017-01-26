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HTC, Snapdragon 835'e Geçiş Yapabilir

snapdragon 835

HTC, birkaç hafta önce yeni üst seviye telefonu U Ultra'yı duyurmuştu. Fakat bu telefon beklentilerin aksine Snapdragon 831 kullanıyordu. Bugün ortaya çıkan haberler de HTC'nin yıl sonunda bir başka telefonla daha karşımıza çıkabileceği söylendi. 

HTC'nin akıllı telefon bölümü başkanı Chialin Chang, geçtiğimiz günlerde Tbreak ile ilginç bir röportaj gerçekleştirdi. Chang, Snapdragon 835 ile çalışan bir HTC akıllı telefonun gelmekte olduğunu, ancak önümüzdeki ay Barselona'da bu telefonu göremeyeceğimizi söyledi. Dahası, Chang'a göre HTC, İspanya'da herhangi bir Snapdragon 835 akıllı telefonu duyurmayacak.

Bu açıklamanın ardından HTC'nin U serisinin yanı sıra bir başka telefon üzerinde çalıştığı söylentileri ortaya çıkmaya başladı. Bu yıl içerisinde çıkacak olan bir çok telefonun Barselona'da açıklandığı düşünülürse, Chang'in bu açıklamalarının, HTC'nin yıl sonunda Snapdragon 835 kullanan bir amiral gemisi sıfatına sahip telefon daha çıkarması muhtemel. 

Dahası böylesine bir geçiş duyurulmazsa, bahar aylarının ortasında piyasaya çıkacağı düşünülen Samsung Galaxy S8, Snapdragon 835 kullanarak piyasaya çıkan ilk telefon olma özelliğine, muhtemelen sahip olacak. Bildiğiniz gibi daha önce LG G6'nın da Snapdragon 831 kullanarak raflardaki yerini alacağı söylenmişti. 

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Yazar: - 26.01.2017

HTC, Snapdragon 835'e Geçiş Yapabilir İçin Yorum Yaz

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