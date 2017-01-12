HTC U Play Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, 2017 yılına birbirinden güzel akıllı telefonları tanıtarak başladı. HTC U Ultra ve HTC U Play'i tanıtan şirket, beyaz, siyah, mavi ve pembe renk seçeneklerine sahip telefonlarına çok güveniyor. Özellikleri Ultra versiyonuna göre biraz daha düşük olan HTC U Play, şimdiye kadar duyurulan telefonlar arasında fark yaratmaya çalışacak ürünlerden biri. İşte HTC U Play özellikleri:

HTC son yıllarda durgun bir dönem geçiriyor. Çıkardığı akıllı telefonların kalitesizliğinden değil ama bir türlü kullanıcıyı yakalayamıyor. HTC U serisi ile yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak Tayvanlı şirket, başarılı olabilecek bazı atılımlar yaptı. HTC U Play de bunlardan biri ve özellikleriyle ön plana çıkıyor. Tasarımı ve donanımı övülmeye değer olan telefonda, kişiyi ön plana çıkararak ilginç bir tanıtım sergilenmeye çalışılıyor. Bu bağlamda HTC U Play özellikleri arasında en dikkat çekici şeylerden olan HTC Sense Companion'a değinmem gerekiyor. Zira bu özellik, sizi zamanla tanıyarak öneriler sunan bir yapay zeka olmasıyla dikkat çekiyor. Şimdi dilerseniz HTC U Play özellikleri ayrıntılarına geçelim:

HTC U Play Özellikleri

HTC U Play özellikleri az önce ifade ettiğim gibi Ultra'dan biraz daha düşük özellikler barındırıyor. 145.99 x 72.9 x 3.5-7.99mm boyutlarında ve 145 gram ağırlığı olan telefonun tasarımında standartların dışına pek çıkılmamış. Ekranına baktığımızda 5.2 inç Full HD (1080p) Super LCD olan HTC U Play, Gorilla Glass ile korunacak. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P10 64-bit işlemciden alacak HTC U Play'de, ayrıca 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Diğer yandan 2 TB'a kadar genişletilebilir microSD desteği olduğunu da söyleyelim.

Türkiye'de kullanıcıların en merak ettiği konu olan kamera ise HTC U Play özellikleri arasında beklentileri karşılıyor. 16 megapiksel kameraya sahip olan HTC U Play'de, BSI sensörü, Faz algılamalı otofokus (PDAF), Optik İmaj Sabitleyici (OIS), f/2.0 diyafram açıklığı ile 28mm odak uzaklığı, Çift tonlu LED flaş, Full HD (1080p) video kaydı (30fps) yapılabiliyor. Ayrıca HTC U Play kamera özellikleri arasında çekim modları da var. Bunlar: Oto HDR, 270 dereceye kadar Panorama, Pro modu ile manuel kontroller, uzun pozlama ve RAW format desteği, Hyperlapse, Zoe fotoğraf, Video Pic, yüz algılama, sürekli çekim olarak dikkat çekiyor. Selfie yani ön kameraya bakıldığında ise 16 megapiksel ve UltraPixel modlarını görüyoruz. Bilindiği üzere UltraPixel modu standart moda göre ışığa 4 kat daha fazla duyarlı ve daha kaliteli fotoğraflar elde edilebiliyor. Diğer yandan BSI sensörü, f/2.0 diyafram açıklığı ile 28mm odak uzaklığı, Full HD 1080p video kaydı olan ön kameranın çekim modları ise şu şekilde: Canlı makyaj, Oto HDR, Otomatik Selfie, Sesli Selfie, Selfie Panorama, Video Pic.

HTC U Play özelliklerinde seste unutulmamış. HTC USonic olan telefonda, gürültü önlemeli çift mikrofon da bulunuyor. 4G/LTE bağlantısı da 300 Mbps'e kadar destekleniyor. Ayrıca Cat 6 LTE desteği de bulunuyor. 300Mbps’e kadar indirme, 50Mbps’e kadar yükleme yapıldığını da söyleyelim.

Son olarak HTC U Play'in batarya ömrü 2500 mAh olacak. Cihaz için yeterli olacak mı hep birlikte göreceğiz.

HTC U Play Çıkış Tarihi ve Fiyatı

HTC U Play'in çıkışı için birinci çeyrekte Mart ayı işaret ediliyor. Cihazın 440 dolardan satışa çıkarılmasının planlandığını da ekleyelim. Fakat Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağına dair kesin bir şey söyleyemiyoruz. Türkiye'ye geldiğinde dolar kuru da hesaba katıldığında 2000 TL'den az olmayacağını düşünüyoruz.

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