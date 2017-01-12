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HTC U Serisi Duyuruldu! İşte Özellikleri

HTC U Serisi

HTC ailesinin yeni üyeleri HTC U Ultra ve HTC U Play az önce tanıtıldı. İki yeni Android işletim sistemli telefonlarını duyuran şirket, önceki serilerden daha kaliteli ve unutulmaz olmayı amaçlayan bir politika izleyecek. HTC U Ultra ve HTC U Play özellikleri ile de ön plana çıkacak ve kullanıcılara iyi bir akıllı telefon deneyimi yaşatacak gibi görünüyor.

Adından da anlaşılacağı gibi, HTC U Ultra, iki yeni telefonun en üst düzey cihazının adını taşıyor. 5.7 inç Quad HD 2560 x 1440 çözünürlüklü Super LCD 5 ekran ekranının sığdığı boyutları ve ağırlığı 162.41 x 79.79 x 7.99 mm ve 170 gramdan oluşuyor. 2.0 inçlik 160x1040 çözünürlüklü ikincil bir ekrana da sahip olan HTC U Ultra'da 4 GB RAM bulunuyor ve 64/128 GB depolama opsiyonlu seçeneklere sahip. HTC U Ultra gücünü ise dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 821'den alıyor. Ayrıca cihazda Gorilla Glass 5 ekran koruyucu bulunuyor ve safir ekrana yükseltilebiliyor. Arkasında 12 Megapiksellik HTC UltraPixel 2 kamera bulunan telefonda, ön kameraya aşırı yüklenilmiş. 1080p Full HD kayıt yapabileceğiniz ön kamerada da 16 megapilsellik bir donanım bulunuyor. 3.000 mAh pil olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

HTC U Play ise Ultra'dan daha küçük olmasıyla dikkat çekiyor. Ekranına baktığımızda Gorilla Glass korumalı 5.2 inç 1080p Full HD Super LCD bulunuyor ve boyutları-ağırlığı 145.99 x 72.9.x 7.99 mm 145 gram olarak dikkat çekiyor. Sekiz çekirdekli MediaTek Helio P10 işlemci bulunan telefonda 32/64 GB depolama seçeneği ve 3/4 GB RAM desteği var. Ayrıca microSD desteği olduğunu da söylemeden geçmeyelim. En çok merak edilen özelliklerinden kamerası ise, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 megapikselden oluşuyor. Batarya ömrünün de 2.500 mAh olduğunu söyleyelim.

HTC U Ultra ve HTC U Play'in Siyah, Mavi, Beyaz ve Pembe renk seçenekleri olacak. Siz HTC'nin yeni üyelerini nasıl buldunuz?

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Yazar: - 12.01.2017

HTC U Serisi Duyuruldu! İşte Özellikleri İçin Yorum Yaz

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