HTC U Ultra Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

HTC ailesinin yeni üyeleri HTC U Ultra ve HTC U Play tanıtıldı. Yeni akıllı cihazlar o kadar çok merak ediliyordu ki, HTC'nin yaptığı lansmanı binlerce kişi canlı canlı izledi. Şirket tutunacak mı tutunamayacak mı derken de nihayet bombayı patlattılar. Birbirinden güzel iki cihaz tanıtan Tayvan merkezli şirket, beklentileri bu sefer karşılama niyetinde. Bu noktada HTC U Ultra'ya büyük pay düşüyor, çünkü cihaz gerçekten tasarım ve donanım açısından çok başarılı görünüyor. İşte HTC U Ultra özellikleri:

HTC'nin yeni U serisi, kişiye daha fazla odaklanma amacını güdüyor. "Sen değişim istiyorsun, Sen büyük hayaller kuruyorsun, Sen cesursun, Sen durdurulamazsın, Sen Sensin" ve benzeri sloganlarla karşımıza çıkan şirket, HTC U Ultra özellikleri olarakta sektöre iddialı bir dönüş yapıyor. Açıkçası gerek tasarımı, gerekse donanımını oldukça başarılı bulduğumu belirtmeliyim. Zaten HTC U Ultra özelliklerini incelediğinizde siz de farkına varacaksınız, cihaz adeta unutulmaz olmayı hedefliyor. Lafı fazla uzatmayalım, karşınızda HTC U Ultra özellikleri:

HTC U Ultra Özellikleri

HTC U Ultra özellikleri için öncelikle boyutlarını ve ağırlığını ele alalım. Boyutlarına bakıldığında 162.41 x 79.79 x 3.6-7.99mm ve ağırlığı ise 170 gram olan HTC U Ultra, oldukça iyi bir tasarıma sahip. Ekranı 5.7 inç Quad HD (2560x1440) Super LCD 5 ile Dual Display ve Gorilla Glass 5 olan telefonun bir de ikinci ekranı mevcut. 2.05 inç (160x1040) çözünürlük bulunan bu ikinci ekranda, ihtiyacınız olan bilgileri alabileceksiniz. Ayrıca HTC U Ultra'nın mükemmel simetrisi ve zarafetle renklendirilmiş 3D kavisli ekranı olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Gerçekten de göz alan bir inceliğe sahip.

HTC U Ultra'nın gücünü nereden alacağına gelince, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 821 64-bit 2.15GHz’e kadar işlemciye sahip olan telefon, beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Zaten HTC U Ultra özellikleri genel anlamda güçlü olduğundan, herkesi tatmin edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer yandan 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan telefonun 2 TB'a kadar genişletilebilir microSD desteği olacak.

HTC U Ultra özellikleri dendiğinde sizlerle 4G LTE bağlantı verilerini paylaşmazsak olmaz. 600 Mbps'e kadar destekleyen telefon, FDD: Bandlar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, TDD: Bandlar 38, 39, 40, 41 with 2CA, 3CA destekliyor. Ayrıca Cat 11 LTE desteği de bulunuyor. Operatöre göre değişebilen 600 Mbps’e kadar indirme, 50Mbps’e kadar yükleme imkanı verecek HTC U Ultra, VoLTE ve WiFi calling imkanı da veriyor.

Kamerasına ayrı bir parantez açmamız gereken HTC U Ultra'da, 12 megapiksel HTC UltraPixel 2 bulunuyor. Tabi bu veri tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bunun yanında BSI sensörü, lazer otofokus, faz algılamalı otofokus (PDAF), optik görüntü sabitleyici (OIS), f/1.8 diyafram açıklığı, çift tonlu LED flaş, ağır çekim video kaydı (120 fps'de 720p), 4K video kaydı ile 3D ses ve Hi-Res ses kaydı da var. Dolayısıyla harika bir kameraya sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çekim modları ise, Oto HDR, Panorama, Pro modu ile manuel kontroller, uzun pozlama ve RAW format desteği, Hyperlapse, Zoe fotoğraf, Video Pic, yüz algılama ve sürekli çekimden oluşuyor. HTC U Ultra kamera özellikleri bununla da sınırlı değil. Telefon alma tercihlerimizde birinci sırada yer alan ön kamera kalitesi HTC U Ultra'da atlanmamış. 16 megapiksel ön kamerasıolan telefonda, UltraPixel modu, BSI sensörü, Full HD 1080p video kaydı bulunuyor. Ön kameranın çekim modları ise Canlı makyaj, Oto HDR, Otomatik Selfie, Sesli Selfie, Selfie Panorama ve Video Pic'den oluşuyor.

HTC U Ultra özellikleri ses açısından da oldukça kaliteli görünüyor. HTC USonic ve HTC BoomSound Hi-Fi hoparlörler bulunan telefonda, 4 mikrofon ile 3D Audio ses kaydı, Hi-Res audio stereo ses kaydı, Hi-Res audio sertifikası ve gürültü önleme de bulunuyor.

Telefonun ek özellikleri, ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, motion G-sensörü, pusula sensörü, pyro sensörü, manyetik sensörü, parmak izi sensörü, aktivite takibi için Sensor Hub, Quick Charge 3.0 ve üstün güç tasarruf modundan oluşuyor. Konuşma süresi 3G/4G için 26 saate kadar, standby süresi de 3G/4G için 13 güne kadar test edilmiş. HTC U Ultra batarya ömrünün ise 3000 mAh olduğunu belirtelim. Bu boyutlarda bir telefon için biraz az olduğunu düşünüyorum.

HTC U Ultra özellikleri genel anlamda bu şekilde belirlenmiş. Motion Launch, ekran rengi kişiselleştirme ve cep modu gibi hoşunuza gidecek detaylar olduğunu da vurgulamak isterim. Telefon mavi, siyah, pembe ve beyaz olmak üzere farklı renk seçeneklerine sahip.

HTC U Ultra Çıkış Tarihi ve Fiyatı

HTC U Ultra özellikleri detaylı olarak yukarıdaki gibiydi. Cihazla ilgili en çok merak edilen ayrıntılarından biri de HTC U Ultra çıkış tarihi ile ilgili. Bu konuda Mart ayının işaret edildiğini söylemeliyim. Ayrıca cihazın 749 dolara çıkış yapacağını da belirtelim. Türkiye'deki dolar kuru düşünüldüğünde cihazın Türkiye'de 3000 TL'ye yakın bir fiyata çıkış yapacağını öngörebiliriz.

HTC U Ultra Tanıtım Videosu

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