HTC Vive VR'ın Yeni Sanal Gerçeklik Oyunları Arasında Ping-Pong'da Var

HTC, oyun geliştiriciler konferansında Vive VR platformu için geliştirilmiş oyunlardan çeşitli demolar sundu. Birçoğu sanal gerçeklik spor oyunları olarak değerlendirilebilecek oyunların arasında, Ping-Pong'da vardı.

HTC Vive VR sanal gerçeklik kafalığı ve kumandalarıyla oynanan Ping-Pong, HTC Vive VR ile oynanabilen oyunların arasına katılacak.

HTC Vive VR sanal gerçeklik platformunda 1.300 kadar uygulama yer alıyor. Bu platforma olan ilginin artması için oyun geliştiriciler sürekli yeni içerikler ve oyunlar geliştiriyorlar.

Ping-Pong oyunun yanında bir savaş oyunu olan Front Defense'de oldukça ilgi çekici bir VR deneyimi sunuyor. Bir 2. Dünya Savaşı atmosferinde yer altı sığınağınızı makineli tüfeklerle düşmanlardan korumaya çalıştığınız Front Defense ve Ping-Pong Nisan ayında Vive VR için çıkış yapacaklar.

HTC Vive için önümüzdeki ylarda çıkması beklene 25 kadar oyun olduğu da gelen haberler arasında. Bu oyunlar hem Vive stüdyolarında, hem de farklı ve bağımsız stüdyolarda geliştirilmişler.

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