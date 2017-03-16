HTC Yeni Bir Telefon Duyurmaya Hazırlanıyor

Tayvanlı telefon üreticisi HTC, yayınladığı görsellerle 20 Mart’ta bir açıklama yapacağının ilk sinyallerini verdi. “Bahar geliyor” ve “HTC size beklenmedik bir sürpriz yapacak" görselleriyle ortaya çıkan duyuru, HTC 11 ile ilişkilendirildi.

Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni amiral gemisi HTC 10’u duyuran şirket, bu yeni telefonun nisan ayından itibaren satın alınabileceğini de açıklamıştı. Fakat rakiplerinin donanım olarak biraz gerisinde kalan bu telefonun ardından bir başka modelin daha duyurulabileceğine dair dedikodular başlamıştı.

Bugüne kadar yeni bir telefon çıkarma ihtimalini resmi olarak doğrulamayan HTC, yayınladığı iki görselle birlikte HTC 11 için oluşan beklentiyi de karşılamış oldu. Snapdragon 820 kullanan HTC 10’un ardından Snapdragon 835 tercih eden bir HTC’nin gelmesi beklenirken, HTC 11’in Vive tabanlı teknolojiler ile çalışan orta segmentte bir telefon olma ihtimali üzerinde de duruluyor.

Henüz yeni telefona dair detaylar gelmediği için yeni bir amiral gemisi mi yoksa orta segmentte bir telefon mu geleceği bilinmezken, HTC’nin 20 Mart olarak açıkladığı tarih dört gözle bekleniliyor. Tüm bunlarla beraber şirket, HTC 10 için de benzer bir duyuru yoluna gitmiş ve telefonu resmi olarak açıklamadan önce yayınladığı bir görselle birlikte herkesi duyurunun yapılacağı konferansa davet etmişti. Bu tecrübeden dolayı herkes yeni fotoğrafın başka bir telefonu işaret ettiğini düşünüyor.

HTC One X10 Görüntüleri Sızdırıldı

HTC 11'in Teknik Özellikleri Sızdı Ancak Veriler Sahte Olabilir

HTC, Snapdragon 835'e Geçiş Yapabilir