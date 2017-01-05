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HTC’den Orta Sınıf HTC One X10 Phabletler Geliyor

Orta Sınıf HTC One X10 Phabletler

HTC 10’dan sonra şirket performansını bir türlü toparlayamayan Tayvan merkezli şirket, 2017 için hala gözle görülür bir pazar politikası belirleyemedi. HTC’nin 2017’de bir amiral gemisi tanıtıp tanıtmayacağı belirsizken, orta sınıf bir phablet olan HTC One X10'u  tanıtacağını duyurmasıyla şirketin nabzının hala attığını hissedebildik.

VentureBeat haberlerine göre, şirket HTC One X10 adında orta sınıf bir cihaz tanıtmak için kolları sıvamış. Haber, birkaç ay içerisinde bu cihazla tanışabileceğimizi müjdeliyor. Geçen yıl çıkan X9’un arkasından dümen suyunu takip ederek gelecek olan X10 halefinden daha mütevazi özelliklere sahip.

HTC One X10 Teknik Özellikleri

Sekiz çekirdekli MT6755V/C ARM CPU ile donatılan X10, 1.9GHz hızında çalışıyor. 5.5 inç 1080p çözünürlüğe sahip ekranı olan HTC X10, 16.3MP arka ve 7.9MP ön lensleriyle dikkat çekiyor. 3GB RAM ve 32GB dahili bellek kapasitesiyle gelecek olan cihazın çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı. 

HTC One X10 Ocak 2017'de Duyurulacak

HTC 10 Evo Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

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Yazar: - 05.01.2017

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