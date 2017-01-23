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HTC'nin Akıllı Saati Sızdırıldı

HTC Akıllı Saat

HTC'nin Android Wear işletim sistemine sahip akıllı saatinin yeni görüntüleri sızdırıldı. Sızdırılan bu akıllı saat Ekim ayında Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da sızdırılmış, ancak HTC'den bugüne kadar herhangi bir açıklama ya da tanıtım gelmeyince ciddiye alınmamıştı. Bu yeni fotoğraflar ise Weibo'da yayınlandığından beri gündeme bomba gibi düştü.

HTC'nin akıllı saatinin 360x360 çözünürlüğe, dairesel bir ekrana ve ekranın alt kısmında düz bir çerçeve kullanılacağını artık biliyoruz. Bileşenler ekranın çevresinde bir halka halinde duruyor, saatin kenarında iki düğme, arkada pogo pimleri  ve kalp atış hızı sensörü bulunuyor. Ayrıca Under Armour logosu dikkat çekiyor. HTC ve Under Armour daha önce Healthbox platformu oluşturmak için birlikte çalışıyorlardı. Yeni görüntüleri sızdırılan bu akıllı saat ise bu ortaklığın devamı gibi görünüyor.

HTC Akıllı Saat 1

Bu akıllı saatin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz bir bilgi yok, ancak biz bu çapta bir sızdırmanın ortaya çıkmasını "çok yakın" olarak yorumluyoruz. Kulağımıza gelen bilgilerdeki tek ilginçlik, Android Wear 2.0'a az kalmışken Android Wear 1.0'ın bir sürümünde çalışıyor olması. Bunun basit bir erken üretim modeli olduğunu ve nihali versiyonunun Android Wear'ın en yeni sürümüyle piyasaya sürülmesini de bekleyebiliriz.

HTC Akıllı Saat 2

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 23.01.2017

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