HTC'nin Üst Düzey Yöneticileri Şirketten Ayrılıyor!

HTC en son yeni amiral gemisi akıllı telefonu HTC U Ultra'yı tanıtmasına rağmen, Tayvanlı şirketten üst yöneticilerin ayrılma süreci devam ediyor. HTC'nin Genel Başkan Yardımcısı Jason Mackenzie, bugün şirketten ayrılacağını açıkladı. Mackenzie, neden şirketten ayrıldığını ve bundan sonra nereye gideceğini söylemedi, ancak şirketin eski CEO'su Peter Chou'ya ve şirketin mevcut CEO'su Cher Wang'a teşekkür etti.

Bilmeyenler için kısaca özetleyecek olursak, Jason Mackenzie uzun süredir HTC'nin Kuzey Amerika operasyonlarının başında duruyordu. Ancak geçen yıl şirketin Genel Başkan Yardımcılığına terfi etmişti.

HTC One'ın tasarımından sorumlu olan Claude Zellweger'ın, Google Daydream ekibine Şubat ayında katılacağını açıklamasının ardından, Mackenzie'nin ayrılması da şirkette şok etkisi yarattı. Bu ayrılıklar, HTC'nin insan kaynaklarında küçültmeye gideceği ve önümüzdeki aylarda küresel operasyonları hızlandırmaya çalışacağı şeklinde yorumlanıyor.

Ne yazık ki, yeni CEO Cher Wang, şu anda tehlike çanlarının yükseldiği HTC'yi iyi yönetemiyor. İlerleyen dönemlerde nasıl bir strateji izleyeceğini henüz bilmiyoruz ama önünü görmek için dikkatli hamleler yapmasını bekliyoruz. Şimdilik 2017'nin ilk haftalarında HTC, hayranları için güzel bir resim çizmiyor. Google ile kurduğu ortaklıktan sonra özüne dönüp Android için OEM pazarlamasına yönelirler mi bunu da zaman gösterecek.

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