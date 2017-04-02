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HTC'nin Yeni Telefonu U'ya Ait Fotoğraf Sızdırıldı

HTC

Tayvanlı teknoloji şirketi HTC, yeni amiral gemisi telefonu üzerinde çalışmalarına devam ediyor. HTC çalışmalarına devam ederken bazı kaynaklar gizemli telefon HTC U'ya ait olduğunu iddia ettikleri birkaç fotoğraf yayınladılar. Bu fotoğrafla birlikte HTC U'nun tasarımı ortaya çıktı.

Snapdragon 835 işlemcisinden gücünü alacak olan HTC U, 5.5 inç boyutunda 1440 x 2560 çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. 64 GB veya 128 GB olmak üzere iki farklı dahili hafıza seçeneği bulunan HTC U, renkli bir tasarıma sahip gibi görünüyor. HTC U'da inceltilmiş çerçeve, USB Type-C modülü ön plana çıkıyor. Telefonun performansını iyice arttıracak olan 4 GB RAM, 12 MP arka ve 16 MP ön kamera ile de uyumlu çalışacak.

HTC U

HTC U'nun dayanıklı bir telefon olacağı söylenmekte. Bu yüzden amiral gemisi telefonlar arasında HTC bu sene oldukça ön plana çıkabilir. HTC U'da parmak izi okuma ve diğer gelişmiş teknolojilerin de bulunacağını belirtelim.

HTC'nin yeni telefonu U'nun tanıtım tarihi ise henüz açıklanmadı. Fakat bu yılın sonuna doğru HTC'nin yeni telefonunun tamamen gün yüzüne çıkacağı söylenmekte.

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Yazar: - 02.04.2017

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