Huawei, Akıllı Telefonlarda 6GB RAM'den Fazlasını 'Abartı' Olarak Tanımlıyor

Huawei yayınladığı resmi bir raporla birlikte akıllı telefonlarda RAM keşmekeşine bir nokta koydu. Huawei P serilerinin başında bulunan isim Lao Shi, 6GB RAM taşıyan telefonların işi biraz abarttığını, günümüz telefonlarında 4GB RAM bulunmasının son derece yeterli olduğunu savundu.

Huawei geliştiricisi Shi, 4GB RAM taşıyan bir akıllı telefonun kararlı ve hızlı çalışması için yeterli bir yapılandırma olduğunu söylerken, Huawei'nin Kirin çekirdekli 4GB RAM taşıyan cihazlarının 6GB RAM taşıyan emsalleri kadar hızlı ve sorunsuz çalıştığını da örnek gösterdi.

Lao Shi, akıllı telefonlarda yaşanan RAM rekabetini nükleer başlıklı füze yarışına da benzetti. Aynı işi yapabilecek olan telefonların böyle bir rekabete girmelerinin "anlamsız" olduğunu ifade etti. 6GB ve 8GB Ram taşıyan telefonların maliyetlerinin boşu boşuna artırıldığını da sözlerine ekledi.

Huawei'de 6GB RAM taşıyan modeller yapıyor

Sözlerinin sonunda 6GB RAM taşıyan cihazların "kötü" olduğunu iddia etmediğini de ifade eden Lao Shi, bu tip cihazların pazarda fiyatlarının çok pahalı olmasından dolayı yeterli ilgiyi bulamadıklarının da altını çizdi.

Öte yandan, Huawei P10 Plus akıllı telefonu çok yakında Çin pazarına 6GB RAM kapasitesiyle açılacak. Hatta Honor 8 Pro, Mate 9 Pro ve Huawei Mate 9 Porsche Design telefonları da bu yapılandırmaya sahipler. Ancak Lao Shi, 4GB RAM taşıyan telefonların pazarda rekabete daha açık olduğunu savunuyor.

Huawei Honor 8 Lite Resmen Duyuruldu

Huawei P10, MWC 2017'de Tanıtılacak

Huawei P10 ve P10 Plus Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi