?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilHuawei, Akıllı Telefonlarda 6GB RAM'den Fazlasını 'Abartı' Olarak Tanımlıyor

Huawei, Akıllı Telefonlarda 6GB RAM'den Fazlasını 'Abartı' Olarak Tanımlıyor

Huawei, Akıllı Telefonlarda 6GB RAM'den Fazlasını 'Abartı' Olarak Tanımlıyor

Huawei yayınladığı resmi bir raporla birlikte akıllı telefonlarda RAM keşmekeşine bir nokta koydu. Huawei P serilerinin başında bulunan isim Lao Shi, 6GB RAM taşıyan telefonların işi biraz abarttığını, günümüz telefonlarında 4GB RAM bulunmasının son derece yeterli olduğunu savundu.

Huawei geliştiricisi Shi, 4GB RAM taşıyan bir akıllı telefonun kararlı ve hızlı çalışması için yeterli bir yapılandırma olduğunu söylerken, Huawei'nin Kirin çekirdekli 4GB RAM taşıyan cihazlarının 6GB RAM taşıyan emsalleri kadar hızlı ve sorunsuz çalıştığını da örnek gösterdi.

Lao Shi, akıllı telefonlarda yaşanan RAM rekabetini nükleer başlıklı füze yarışına da benzetti. Aynı işi yapabilecek olan telefonların böyle bir rekabete girmelerinin "anlamsız" olduğunu ifade etti. 6GB ve 8GB Ram taşıyan telefonların maliyetlerinin boşu boşuna artırıldığını da sözlerine ekledi.

Huawei'de 6GB RAM taşıyan modeller yapıyor

Sözlerinin sonunda 6GB RAM taşıyan cihazların "kötü" olduğunu iddia etmediğini de ifade eden Lao Shi, bu tip cihazların pazarda fiyatlarının çok pahalı olmasından dolayı yeterli ilgiyi bulamadıklarının da altını çizdi.

Öte yandan, Huawei P10 Plus akıllı telefonu çok yakında Çin pazarına 6GB RAM kapasitesiyle açılacak. Hatta Honor 8 Pro, Mate 9 Pro ve Huawei Mate 9 Porsche Design telefonları da bu yapılandırmaya sahipler. Ancak Lao Shi, 4GB RAM taşıyan telefonların pazarda rekabete daha açık olduğunu savunuyor.

Huawei Honor 8 Lite Resmen Duyuruldu

Huawei P10, MWC 2017'de Tanıtılacak

Huawei P10 ve P10 Plus Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

Editöre Yaz:
Yazar: - 07.03.2017

Huawei, Akıllı Telefonlarda 6GB RAM'den Fazlasını 'Abartı' Olarak Tanımlıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Bu Moto Modlar ile Moto Z, Daha İlginç Bir Hal Alıyor Bu Moto Modlar ile Moto Z, Daha İlginç Bir Hal Alıyor Lenovo çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Motorola, piyasadaki ilgisizliğe rağmen modüler telefon fikrinden vazgeçmiş değil. Bununla birlikte…
Microsoft Edge Tarayıcı, Chrome'un Üstünlüğüne Dayanamıyor Microsoft Edge Tarayıcı, Chrome'un Üstünlüğüne DayanamıyorWindows 10 işletim sistemiyle gelen bütünleşik web tarayıcısı Microsoft Edge, Google Chrome karşısında çok yakında ringe havlu atmak zorunda… Outlast 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu Outlast 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu2017'nin en heyecanla beklenen oyunları arasında yer alan Outlast 2, daha önceden yayınlanan demosuyla bize kaliteli bir korku oyunu tecrübesi yaşatacağını…
Microsoft Müjdeli Haberi Verdi: Birleştirilmiş Güncellemeler Başlıyor Google Pixel 2'de Kulaklık Girişi Olmayabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten