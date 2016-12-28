Huawei Bu Yıl 140 Milyon Akıllı Telefon Sattı

Birkaç ay önce Huawei'nin dünya çapında 100 milyon akıllı telefon sattığını sizlerle paylaşmıştık. Samsung ve Apple'dan sonra pazar sıralamasında 3. sırada yer alan Huawei, Aralık ayında yıllık hedeflerine ulaşacağını düşünüyordu. Şirket beklentileri aştı ve yeni bir rekor kırarak bu yıl 140 milyon akıllı telefon sattıklarını açıkladı.

Huawei'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı, yakın bir tarihte verdiği röportajda, Huawei'nin bu yıl 140 milyon akıllı telefon sattığını ve bu sayının Çinli akıllı telefon üreticisi için bir rekor olduğunu söyledi. GizmoChina'ya konuşan yetkili, geçtiğimiz yıl 108 milyon adet satılan telefonlarının, bu yıl üzerine koyarak 30 milyon daha sattığını ifade etti.

Huawei şu anda dünyada Samsung ve Apple'ın ardından dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olarak biliniyor. Şirketin 2018 yılının sonuna kadar iPhone'u geçmeyi hedeflediği de söylentiler arasında. Bu yıl 10 milyondan fazla P9 modelini satan şirket, P10'u duyurana kadar bu sayıyı 12 milyona çıkarmak istiyor. Yıl sonuna hala birkaç gün var, bu nedenle satılan cihazların sayısının artması bekleniyor.

Sonuç olarak Huawei, akıllı telefon satışları ve 2017'deki hedefleri için oldukça iyi bir yıl geçirdi. Yakında bu konuyla ilgili ayrıntılı bir satış raporu da açıklayacaklardır.

Siz Huawei'nin bu başarısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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