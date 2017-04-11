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Huawei Enjoy 7 Plus Dev Gibi Bataryası ile Görüldü

Huawei Enjoy 7 Plus Dev Gibi Bataryası ile Görüldü

Huawei Enjoy 7 Plus, yeni bir akıllı telefon arayanlara her kategoride cevap verecek özellikleriyle internete düştü. Huawei Enjoy 7 Plus'un 4.000 mAh kapasiteli bataryası bu özelliklerin arasında en dikkat çekeni. Huawei Enjoy 7 Plus'a ait görüntü ve teknik özellikler Twitter’da popüler sızıntı kaynaklarından olan Roland Quandt‏ tarafından ortaya çıkarıldı.

Düşük bütçeli telefon pazarının ilgisini çekecek olan Huawei Enjoy 7 Plus, 4.000 mAh kapasiteli bataryası en azından gün boyunca sıkıntısız bir biçimde telefondan verim alabilmemizi sağlayacak. İnternete düşen özelliklerini yanı sıra, bu tatmin edici batarya kapasitesi Qualcomm Snapdragon 435 CPU destekleyecek. 5.5 inçlik 720p HD ekranla gelecek olan Huawei Enjoy 7 Plus, sahip olduğu bataryasıyla, bu donanımın hakkını fazlasıyla verecek gibi görünüyor.

Huawei Enjoy 7 Plus teknik özellikleri ve fiyatı

Cihazın teknik özellikleriyle ilgi atılan bir twit'in detaylarını aşağıda görebilirsiniz.

Cihazın teknik özellikleri

Huawei Enjoy 7 Plus ayrıca 3GB RAM, 32GB depolama alanı, 12MP arka kamera gibi özelliklerinin yanı sıra Android 7.0 Nougat işletim sistemi taşıyacak. Çin'deki fiyatı 1,599 Yuan olarak belirlenen fiyatı, ABD'de 230 Dolar gibi bir bedele denk geliyor.

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Yazar: - 11.04.2017

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