Huawei Honor serisinin en son cihazı Honor 6X tanıtıldı. CES 2017'de tanıtılan cihaz, orta segment bir telefon olmasına rağmen gerçekten harika özellikler barındırıyor. İşte bütçe dostu telefon arayanları mutlu edecek Huawei Honor 6X özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı:

Çin'in önemli telefon üreticileri arasında yer alan Huawei, CES 2017 fuarında cihazlarını tanıtmaya devam ediyor. Orta segmente liderlik etmeyi amaçlayan şirket, Honor 6X ile tasarıma da önem vermiş. Honor 6X özellikleri de küçümsenmeyecek kadar iyi. Çift arka kamera ve 5.5 inç'lik ekranıyla ilgi çekmeye çalışacak telefon, kullanıcılara az fiyata iyi bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Huawei Honor 6X Özellikleri

Huawei Honor 6X özellikleri daha önce ortaya çıkmıştı fakat CES 2017 sonrası bu bilgileri güncellemekte fayda var. Donanım açısından kendi klasmanında çok güçlü olan Honor 6X, 5.5 inç Full HD ekranıyla dikkat çekiyor. Gücünü sekiz çekirdekli Kirin 655 işlemciden alan telefonda, ayrıca 3 GB RAM bulunuyor. 32 GB dahili depolama imkanı ve microSD yuvası olan telefonun kamerası da gerçekten mükemmel. Arkasında 12 megapiksel ve 2 megapiksellik kamera bulunan Honor 6X'in selfie kamerası ise 8 megapiksel olarak belirlenmiş. Herkesin merak ettiği pili ise 3340 mAh. Ek olarak Android 6.0 ile geleceğini de söylemeden geçmeyelim. Her anlamda Honor 6X özellikleri gerçekten iyi düşünülmüş.

Honor 6X özelliklerine ek olarak, metal gövdesini ve hızlı parmak izi okuyucusunu ekleyebiliriz. Bu bağlamda karşımızda son teknolojiyle üretilmiş biraz cihaz var. İşlemcisi en zayıf halkası gibi görünse de, Honor 6X özellikleri ve donanımı oldukça iyi. Üstelik iki gün dayanabilecek bir pile sahip.

Huawei Honor 6X Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Huawei Honor 6X bazı pazarlarda 4 GB RAM/64 GB depolama alanı, bazı pazarlarda da 3 GB RAM/32 GB depolama alanı şeklinde yer alacak. Cihaz, bugün satışa çıktı ve ABD'de 199 dolarlık bir fiyat etiketi bulunuyor. Dolar kuru ve vergiler düşünüldüğünde, Honor 6X'in Türkiye'de en az 1500 TL olacağını söyleyebiliriz.

Siz Honor 6X özelliklerini nasıl buldunuz?

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