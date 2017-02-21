?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilHuawei Honor 8 Lite Resmen Duyuruldu

Huawei Honor 8 Lite Resmen Duyuruldu

Huawei honor 8 lite özellikleri

Huawei, Çin'de düzenlediği bir basın toplantısında Honor 8 Lite'ı resmi olarak tanıttı. Honor 8 ile benzer bir görünüşe sahip olan telefon, orta segmente hitap etse de metal çerçevesi ve cam arka kapağıyla premium bir görünüşe sahip.

Bir süredir söylenti şeklinde haberlerde kendisine yer bulan Huawei Honor 8 Lite, sürpriz bir şekilde geçtiğimzi hafta Avrupa'nın bazı ülkelerinde satışa sunulmuştu. Resmi açıklama yapılmadan gerçekleştirelen bu çıkışın ardından Huawei, biraz geç de olsa beklenen açıklamayı yaptı. 

Temmuz 2016'da piyasaya çıkarılan Honor 8 ile benzer bir görünüme sahip olan telefon, donanım ve fiyat olarak Honor 8'den daha düşük olması sebebiyle aynı kalitenin orta segmente odaklı sürümü olarak gösterilmişti. 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ile piyasaya sürülen modeli 1,099 Yuan (yaklaşık 580TL), 4GB RAM ve 32GB depolama alanı olan modeli ise 1,399 Yuan (yaklaşık 730TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Huawei Honor 8 Lite Özellikleri

  • Ekran: 5.2-inch HD
  • Bellek: 3 ya da 4GB
  • Depolama alanı: 32/64/128GB
  • Arka kamera: 12MP
  • Ön Kamera: 8MP
  • Batarya: 3000mAh
  • Android: 7.0 Nougat

Huawei Honor 8 Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Huawei Honor 8 Satış Rekorları Kırıyor!

Editöre Yaz:
Yazar: - 21.02.2017

Huawei Honor 8 Lite Resmen Duyuruldu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

BTK'dan Çağrı: Gelin Fikrinizi Bize Anlatın BTK'dan Çağrı: Gelin Fikrinizi Bize Anlatın 21 Şubat günü Ankara’da gerçekleştirilen, Kamuda BT Yönetişimi ve Endüstri 4.0 Teknoloji Platformu’nda konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim…
LG G6'nın Su Geçirmezlik Özelliği Tanıtıldı LG G6'nın Su Geçirmezlik Özelliği TanıtıldıLG, bu ayın ilerleyen günlerinde gerçekleşecek MWC 2017'de yeni bir amiral gemisi akıllı telefon duyurmaya hazırlanıyor ve şirket, telefonun… Sosyal Medya Profilleri Artık CV Niteliği Taşıyor Sosyal Medya Profilleri Artık CV Niteliği TaşıyorYapılan araştırmaya göre kurumsal şirketlerin yüzde 66’sı Facebook’u ve yüzde 54’ü Twitter’ı işe alım aşamasında kullanıyor. Yani…
Bilim Adamları Mamutları Canlandırmaya Çok Yaklaştılar Avrupa Birliği'nden Apple'a 13 Milyar Euro Para Cezası

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten