Huawei Honor 8 Lite Resmen Duyuruldu

Huawei, Çin'de düzenlediği bir basın toplantısında Honor 8 Lite'ı resmi olarak tanıttı. Honor 8 ile benzer bir görünüşe sahip olan telefon, orta segmente hitap etse de metal çerçevesi ve cam arka kapağıyla premium bir görünüşe sahip.

Bir süredir söylenti şeklinde haberlerde kendisine yer bulan Huawei Honor 8 Lite, sürpriz bir şekilde geçtiğimzi hafta Avrupa'nın bazı ülkelerinde satışa sunulmuştu. Resmi açıklama yapılmadan gerçekleştirelen bu çıkışın ardından Huawei, biraz geç de olsa beklenen açıklamayı yaptı.

Temmuz 2016'da piyasaya çıkarılan Honor 8 ile benzer bir görünüme sahip olan telefon, donanım ve fiyat olarak Honor 8'den daha düşük olması sebebiyle aynı kalitenin orta segmente odaklı sürümü olarak gösterilmişti. 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ile piyasaya sürülen modeli 1,099 Yuan (yaklaşık 580TL), 4GB RAM ve 32GB depolama alanı olan modeli ise 1,399 Yuan (yaklaşık 730TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Huawei Honor 8 Lite Özellikleri

Ekran: 5.2-inch HD

Bellek: 3 ya da 4GB

Depolama alanı: 32/64/128GB

Arka kamera: 12MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3000mAh

Android: 7.0 Nougat

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