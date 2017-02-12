Huawei Honor V9 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Geride bıraktığımız sene akıllı telefon satışlarında rekor bir yükseliş göstererek dikkatleri üzerinde çeken Huawei, bu yıl için de beklentileri yükseltmiş oldu. Çinli telefon üreticisi, son zamanlarda üst seviyeye hitap eden akıllı telefonlar üreterek tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Huawei, piyasaya sürmeye hazırlandığı Honor V9 modeli ile yüksek sınıf akıllı telefonlarına bir yenisini eklemeyi hedefliyor. Huawei Honor V9’un 21 Şubat tarihinde tanıtılacağı açıklandı.

Honor V serisinin üretimine geçen yıl başlandı ve bir hayli ilgi toplamayı başardı. Honor V8 modeli serideki ilk çift kameralı akıllı telefon olurken, Huawei’nin ilk 2K ekranlı akıllı telefonu olma özelliğine de sahip oldu. Huawei Honor V9 ile şirket bu kez batarya ve RAM özelliklerini ön plana çıkarmayı düşünüyor. On gün sonra tanıtılacağı duyurulan Huawei Honor V9 akıllı telefon, 5.7 inçlik 2K ekrana sahip. 4 GB ve 6 GB RAM seçeneklerinin bulunduğu telefon 2.4 Ghz 8 çekirdekli bir işlemci taşıyacak. Depolama alanı olarak Huawei Honor V9 64 GB ve 128 GB seçeneklerine sahip, depolama alanı artırılmaya da müsait olacak.

Huawei Honor V9’un fiziksel özelliklerine baktığımızda 7 mm kalındığında metal bir gövde içerisinde 3900 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Arka kısmında iki ve ön kısmında bir kamera yer veren Huawei Honor V9’un arka iki kamerası 12mp ve 2mp olarak hizmet verirken, ön kamerası 8mp çözünürlüğe sahip olacak. Telefonun fiyatı için kesin bir bilgiye erişilmedi ancak 400 dolar etiket fiyatı ile satışa sunulacağı söylentiler arasında yerini aldı. Bu fiyatın 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip sürüm için söylendiği tahmin ediliyor.

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