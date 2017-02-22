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Huawei Honor V9 Özellikleri

Huawei Honor V9

Son zamanlarda Huawei oldukça tatlı akıllı telefonlar üretiyor. Bildiğiniz üzere, yakın zamanda Mate 9 gibi sağlam bir akıllı telefon gördük. Çinli şirketin en son çıkaracağı Honor V9 ise, gerçekten çok iyi özellikler sunuyor. İşte Huawei Honor V9 özellikleri:

Huawei Honor V9, geleneksel 2.5D cam kaplı 5.7 inç 1440p LTPS LCD ekranıyla, geleneksel Huawei tasarımına daha yakın olan ekran düğmeleriyle dikkat çekiyor. Android 7.0 Nougat ile gelecek olan telefon (başka herhangi bir sürüm gerçektenhayal kırıklığı olurdu), önceki sürümlere kıyasla çok daha gelişmiş olduğu söyleniyor. 

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Huawei Honor V9'un gerçekten etkileyici bir donanımı var. Son derece güçlü sekiz çekirdekli Kirin 960 işlemciye sahip telefon, Mate 9'da gördüğümüz gücü bize sağlıyor. Satın aldığınız sürüme bağlı olarak, RAM 4GB'dan 6GB'a kadar değişiyor. Eğer 64 GB depolama alanına sahip sürümü alırsanız 4 GB RAM, 128 GB'lık sürümü alırsanız da 6 GB RAM'lik modele sahip oluyorsunuz. Ayrıca, microSD desteği sunduğunu da söyleyelim.

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Herkesin merak ettiği kameraya bakıldığında, Huawei'nin sıradan çift 12MP kamera kurulumu çok dikkat çekiyor. İkincil bir siyah-beyaz sensör geliştirildiği ve üç kat daha fazla ışık emdiği söyleniyor. Ayrıca, arka panelin üstene monte edilmiş bir parmak izi sensörü ve tekli renkli flaş olduğunu da unutmayalım. Son olarak, tasarım olarak iPhone 7'den ilham alındığını da belirtelim. 

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Huawei ayrıca, V9'u 3D modelleme yapabilen ilk akıllı telefon olarak tanıttı. Huawei'ye göre V9, 3B fotoğraf çekebiliyor ve 3B baskılar oluşturulabiliyor. Bununla ilgili bilgiler çok net değil, ancak kesinlikle kulağa ilginç geliyor.

Huawei Honor V9 özelliklerine ek olarak, USB 2.0 Type-C, 3.5mm kulaklık girişi, mikrofon ve aşağı bakan tek bir hoparlör olduğunu söyleyebiliriz. V9'un 6.97mm kalınlığı olduğu ve 4.000 mAh bataryası da ön plana çıkarılan özellikler arasında yer alıyor.  

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Huawei V9 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Gördüğünüz gibi telefonun kendisi oldukça ilginç, ancak fiyatı daha tartışmalı olacak gibi duruyor. Huawei Honor V9 fiyatı, 4GB/64GB modeli 377 dolar, 6GB/64GB modeli 436 dolar ve 6GB/128GB modeli 508 dolar şeklinde belirlenmiş. Telefonun renk seçenekleri arasında ise, siyah, altın, mavi ve çok benzersiz görünümlü bir kırmızı renk var.

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Huawei Honor V9 çıkış tarihi, 28 Şubat olarak belirlenmiş. TMall, JD ve Suning'de satışa çıkacak telefon, tahmin ettiğiniz gibi Çin'de çıkıyor ve uluslararası pazara gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi yok.

Huawei Honor V9 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

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Yazar: - 22.02.2017

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