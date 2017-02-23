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Huawei Honor VR Kamerası Ortaya Çıktı

Huawei Honor VR Kamera

Günümüzde sanal gerçeklik giderek yaygınlaşıyor ve 360 ​​derecelik fotoğraf ve videoları desteklemeye başlayan sosyal medya platformlarıyla açıkça VR içeriğine daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Açıkçası profesyonel kullanım için tasarlanmış Nokia Ozo gibi bir ürün zaten var, ancak daha erişilebilir bir şey istersek Huawei bize güzel bir fırsat sunuyor. Huawei Honor VR kamerası ortaya çıktı.

MWC 2017 öncesinde planlarını açıklayan Huawei, Honor VR kamerasını da tamamladı. Adından da anlaşılacağı üzere bu kamera, VR içeriklerini yakalamak için tasarlandı. Huawei Honor VR'ın en iyi yanı, akıllı telefonlar ile işlev görecek kadar küçük olması ve Insta360 ile ortak geliştirilmesi.

Huawei Honor VR, 360 derece fotoğraf ve videoları çekebiliyor ve 3K çözünürlükte bir görüntü kalitesi sunuyor. Bu da oldukça yüksek kaliteli olacağını gösteriyor. Honor VR kameranın tüm özellikleri şu an için biraz gizemli, ancak muhtemelen MWC 2017'de daha fazla ayrıntıya sahip olacağız.

Huawei'nin piyasaya süreceği sanal gerçeklik kamerası, piyasaya çıkarılan ilk akıllı telefon donanımı değil. Samsung'un yanı sıra LG'den de benzer çalışmalar gördük ama belki Honor VR kamera, daha küçük boy ve taşınabilirliği nedeniyle daha cazibeye kullanıcıya erişebilir. 

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Yazar: - 23.02.2017

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