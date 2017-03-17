Huawei P10 Lite Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

Oldukça ilginç bir strateji izleyen Huawei, orta sınıf yeni telefonu P10 Lite'ı sonunda duyurdu. Huawei P10 Lite'ın yakın zaman sonra önce Birleşik Krallık'ta olmak üzere Avrupa'da da satılacağı açıklandı.

Yaklaşık iki ay önce ilk kez görüntülenen Huawei P10 Lite, Avrupalı birçok dağıtımcının listelerinde bütün özellikleriyle yer almasına rağmen resmi olarak duyurulmamıştı. Daha önce Huawei Honor 8 Lite isimli telefonunda da benzer bir strateji izleyen şirket, telefonu satışa çıkarmış; ancak resmi duyurusunu satışa çıkmasının ardından yapmıştı. Uzun süredir piyasaya çıkacağı bilinen Huawei P10 Lite de sonunda resmi olarak duyurulmuş oldu.

Neredeyse P10 kadar güçlü olan P10 Lite, yeni bir akıllı telefona çok para harcamak istemeyenler için oldukça iyi bir tercih olarak gösterildi. 31 Mart itibarıyla Birleşik Krallık'taki mağazalarda satılmaya başlanacak olan telefonun fiyatı, 299 pound yani günümüz döviz kuruyla 1388TL olarak açıklandı. Telefonun özellikleri ise şöyle oldu:

Huawei P10 Lite Özellikleri

İşlemci: Sekiz Çekirdekli Kirin 655

Bellek: 4GB RAM

Ekran: 5.2-inch 1080P IPS

Arka Kamera: Lecia Lensli 12MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3100mAh

Huawei P10 Lite Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei Honor 8 Lite Resmen Duyuruldu