Huawei P10 Lite Özellikleri Ortaya Çıktı

Yakın gelecekte yeni telefonlar çıkaracak olan Huawei, amiral gemisi sınıfına P10 Plus modelini yerleştirecekken, onun ikiz kardeşi P10 Lite ile de daha ucuz segmenti hedeflediği biliniyordu. Bugün merak edilen Huawei P10 Lite'ın özellikleri de ortaya çıktı.

WAS-LX1A model numarası ile üretilen ve Huawei'nin orta sınıf telefonları arasında nispeten daha iyi bir konumda olacak olan Huawei P10 Lite'ın ortaya çıkan özellikleri de bize bunları gösterir nitelikte. Henüz resmi açıklama olmasa da Huawei yine kendi işlemcisini kullanarak, performans odaklı ve ucuz bir telefon üretmeyi başarmış.

26 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2017 sırasında duyurulması beklenen telefonun özelliklerine dair ilk sızıntı da gerçekleşti. Akıllı telefonun tüm özellikleri ayrıntıyla gösterilmese de, P10 Lite'ın temel özelliklerini bu sızıntı sayesinde öğrenebildik. Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun özellikleri şöyle:

Huawei P10 Lite Özellikleri

İşlemci: Sekiz Çekirdekli Kirin 655

Bellek: 4GB RAM

Arka Kamera: Lecia Lensli 12MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 2900 mAh

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