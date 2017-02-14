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Huawei P10, MWC 2017'de Tanıtılacak

Huawei P10 Tanıtım Tarihi

Huawei, Kasım 2016'nın başında Mate 9'u ortaya çıkardı. Çinli akıllı telefon üreticisi, 26 Şubat'ta Barcelona'da düzenlenecek olan MWC 2017'de de yerini ayırttı ve yeni cihazlarını tanıtması bekleniyor. Bazı cihazların duyurulacağı konusunda spekülasyonlar olsa da Huawei, P9'un halefi olan P10'u duyuracağını doğrulayan bir video yayınladı.

Video, Huawei P10 ile ilgili herhangi bir ayrıntı vermiyor, açıkçası cihaza dair de hiçbir şey yok. Yine de #OO hashtagi ve önceki modellerin kullanımından bağımsız olarak P10'un çift kamera ile geleceğini düşünmek şimdilik mantıklı geliyor. Diğer söylentiler ise, Huawei P10'un 5.5 inç Full HD bir ekranla geleceğini gösteriyor. 


P10'un Android 7.0 Nougat işletim sistemi, USB Type-C ve muhtemelen Huawei'nin kendi Kirin 960 işlemcisi ile çıkış yapacağını da söyleyebiliriz. Diğer yandan, Mate 9'da gördüğümüz etkileyici SuperCharge teknolojisinin de olacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.

Dikkat edilmesi gereken nokta, ikili bir kameranın olması dışında bu söylediklerimizin bir tahmin içermesi. Bunu da daha önce P10 ile ilgili çıkan haberlerden derleyerek ortaya koyabiliyoruz. MWC 2017'de her şey açığa çıkacak ve biz şimdiden bu kongreye kilitlenmiş vaziyetteyiz.

Siz bu videodan neler çıkarıyorsunuz?

Huawei P10 ve P10 Plus Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

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Yazar: - 14.02.2017

Huawei P10, MWC 2017'de Tanıtılacak İçin Yorum Yaz

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