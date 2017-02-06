Huawei P10 ve P10 Plus Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

Çinli telefon üretecisi Huawei'nin merakla beklenen telefonları Huawei P10 ve Huawei P10 Plus, 26 Şubat'ta düzenlenecek MWC 2017'de tanıtılmadan önce bir başka sızıntı ile tekrar karşımıza çıkmayı başardılar.

Huawei'nin yılın ilk yarısındaki en üst model telefonları olacak olan P10 serisinin iki farklı modelle satın alınabileceği daha önce açıklanmıştı. P10 daha çok orta segmente hitap ederken P10 Plus, daha iyi donanım özellikleri ile amiral gemisi koltuğuna oturacak telefonlar arasına adını yazdırmıştı.

Huawei P10 ve P10 Plus arasındaki en büyük farkın ise ekranlarında olacağını öğrenmiştik. P10, 5.2-inç düz bir ekrana sahipken P10 Plus'ın 5.5-inç kavisli bir ekran kullanacağı sızdırılan bilgiler arasındaydı.

Bugün internet ortamına düşen bir tanıtım metni telefonlara dair fiyat ve çıkış tarihi bilgilerini öğrenmemizi sağlarken, telefonlara dair en önemli detayı da bizlerle paylaştı. Buna göre; telefonlar farklı ekranlar kullanacak olsalar da, ikisi de Quad HD (2560 x 1440 pixel) olarak geliştirilmişler.

Huawei P10 ve P10 Plus Fiyatları

Her iki telefonun da farklı bellek ve depolama alanı seçenekleri sunan modelleri bulunacak. Fiyatlandırma da bu farklılıklara göre yapılacak. Bu sebeple toplamda beş farklı P10 modeli piyasaya sürülecek.

Huawei P10 - 4GB RAM ve 32GB depolama alanı: 510 dolar

Huawei P10 - 4GB RAM ve 64GB depolama alanı: 595 dolar

Huawei P10 - 6GB RAM ve 128GB depolama alanı: 680 dolar

Huawei P10 Plus - 4GB Ram ve 64GB depolama alanı: 725 dolar

Huawei P10 Plus - 6GB RAM ve 128GB depolama alanı: 830 dolar

Huawei P10 Özellikleri

İşlemci: Sekiz Çekirdekli Kirin 965

Bellek: 4GB ya da 6GB RAM

Arka Kamera: Lecia Lensli 12MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 2900 mAh

Huawei P10 Plus Özellikleri

İşlemci: Sekiz Çekirdekli Kirin 965

Bellek: 4 ya da 6GB RAM

GPU: Mali-G71 MP8

Arka Kamera: Lecia Lensli 12MP

Ön Kamera: 8MP

Huawei P10 ve P10 Plus Çıkış Tarihi

İki telefonun da 26 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Dünya Mobil Kongresi sırasında resmi olarak duyurulması bekleniyor. Bu duyurunun ardından son hazırlıklarını yapacak olan şirket, telefonlarını mart ayında ön siparişe açacak ve bundan birkaç ay sonra da resmi olarak mağazalardan satmaya başlayacak.

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