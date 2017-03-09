Huawei P11, MWC 2018 İçin Doğrulandı

Huawei, akıllı telefonlarını tanıtma geleneğini son birkaç yıldır koruyor ve Mobil Dünya Kongresi'nde amiral gemilerini açıklıyor. Çinli akıllı telefon üreticisinin MWC 2017'de tanıtılan en yeni amiral gemileri P10 ve P10 Plus, yaklaşık iki hafta sonra satışa çıkacak. Bu yeni telefonlar daha satışa çıkmadan Huawei P11'in de MWC 2018'de duyurulabileceği söylendi.

Huawei'nin Akıllı Telefonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bruce Lee, gelecekteki amiral gemisi akıllı telefonlarının benzer bir dönemde duyurulmasını beklememiz gerektiğini söyledi. Android Central'a konuşan Lee, Huawei P11'in de gelecek yıl Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulacağını açıkça ifade etmiş bulunuyor. Nitekim sonraki cümlesi de, "Gelecekteki cihazlarımızı Mobil Dünya Kongresi'nde duyuracağız" oldu.

Bruce Lee ayrıca, şirketin amiral gemisi akıllı telefonlarını Batı Avrupa'daki Paskalya döneminde satışa çıkarmayı planladıklarını da belirtti. Huawei tarafından seçilen bu zaman çizelgesi, amiral gemisinin hem satışını artıracak hem de resmi duyuru ile cihazın gerçek kullanılabilirliği arasındaki süreyi azaltacak. Bu şekilde şirket, daha uzun pazarlama kampanyalarının maliyetlerini düşürecek.

Huawei'nin bağımsız etkinlikleri olsa da, Mobil Dünya Kongresi'nde daha geniş bir kitleye hitap ediyor ve yeni ürünlerini daha iyi tanıtıyor. İlerleyen dönemlerde Huawei P11'den bir sızıntı gelirse sizlerle paylaşacağız.

Huawei P10 ve P10 Plus Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi