Huawei P8 Lite 2017 Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Çeçen yıl büyük sükse yapan Huawei P8 Lite, bu yıl bütçe sıkıntısı yaşamayanlar için 217 modelini hazırladı. Huawei P8 Lite 2017 "telefonum kocaman olsun" diyenlere geliyor.
Huawei P8 Lite 2017 daha büyük ekranı- daha büyük çözünürlüğü ve daha iyi ses veren kulaklıklarıyla pazarda kendine yer arayacak. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve EMUI 5.0 arayüzüne sahip olan Huawei P8 Lite 2017, 1 Şubat'ta ilk olarak İngiltere de raflara yerleşecek. Fiyatı ise 232 dolar olarak belirlendi.
Huawei P8 Lite 2017 Teknik Özellikleri
|
|
Huawei P8 Lite 2017
|
Tanıtım
|
Ocak 2017
|
Çıkış Tarihi
|
1 Şubat 2017
|
Ekran
|
5.2-Inch Full HD (1920x1080) IPS LCD
|
İşlemci
|
HiSilicon Kirin 655 Octa-Core (sekiz çekirdekli)
|
RAM
|
3GB
|
Depolama
|
16GB ve MicroSD desteği
|
Arka Kamera
|
12MP ve PDAF, LED Flaş
|
Ön Kamera
|
8MP, f/2.0 apertür
|
Batarya
|
3000mAh (değitirilemez)
|
Şarj
|
Micro-USB Type-B 2.0
|
Ses
|
Hoparlörler altta-önde
|
Yazılım
|
Android 7.0 Nougat ve EMUI 5.0
|
Sensorler
|
Işık, Mesafe
|
Bağlantı
|
Bluetooth 4.1, WiFi 802.11 b/g/n, arkada parmak izi algılayıcısı
|
Şebeke
|
Dual nano-SIM (Hibrid SIM çekmecesi, 4G FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20
|
Boyutlar
|
147.2 x 73 x 7.63mm
|
Ağılık
|
147gr
|
Renk
|
Siyah
Huawei P8 Tanıtıldı: Özellikleri Aklınızı Başınızdan Alabilir