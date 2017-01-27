?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilHuawei P8 Lite 2017 Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Huawei P8 Lite 2017 Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Huawei P8 Lite 2017 Teknik Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Çeçen yıl büyük sükse yapan Huawei P8 Lite, bu yıl bütçe sıkıntısı yaşamayanlar için 217 modelini hazırladı. Huawei P8 Lite 2017 "telefonum kocaman olsun" diyenlere geliyor.

Huawei P8 Lite 2017 daha büyük ekranı- daha büyük çözünürlüğü ve daha iyi ses veren kulaklıklarıyla pazarda kendine yer arayacak. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve  EMUI 5.0 arayüzüne sahip olan Huawei P8 Lite 2017, 1 Şubat'ta ilk olarak İngiltere de raflara yerleşecek. Fiyatı ise 232 dolar olarak belirlendi.

Huawei P8 Lite 2017 Teknik Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Huawei P8 Lite 2017 Teknik Özellikleri

 

Huawei P8 Lite 2017

Tanıtım

Ocak  2017

Çıkış Tarihi

1 Şubat 2017

Ekran

5.2-Inch Full HD (1920x1080) IPS LCD

İşlemci

HiSilicon Kirin 655 Octa-Core (sekiz çekirdekli)

RAM

3GB

Depolama

16GB ve MicroSD desteği

Arka Kamera

12MP ve PDAF, LED Flaş

Ön Kamera

8MP, f/2.0 apertür

Batarya

3000mAh (değitirilemez)

Şarj

Micro-USB Type-B 2.0

Ses

Hoparlörler altta-önde

Yazılım

Android 7.0 Nougat ve EMUI 5.0

Sensorler

Işık, Mesafe

Bağlantı

Bluetooth 4.1, WiFi 802.11 b/g/n, arkada parmak izi algılayıcısı

Şebeke

Dual nano-SIM (Hibrid SIM çekmecesi, 4G FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20
3G: 850/900/2100 / 1900GHz

Boyutlar

147.2 x 73 x 7.63mm

Ağılık

147gr

Renk

Siyah

Huawei P8 Tanıtıldı: Özellikleri Aklınızı Başınızdan Alabilir

Huawei P9 Lite Türkiye Satış Fiyatı Açıklandı

Editöre Yaz:
Yazar: - 27.01.2017

Huawei P8 Lite 2017 Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

RAM Fiyatları Artabilir RAM Fiyatları Artabilir Önümüzdeki dönemde, muhtemelen 2017'nin ilk çeyreğinden 3. çeyreğine kadar, RAM fiyatlarının artması söz konusu olabilir. Hatırlacağı üzere…
Seagate 14 ve 16 TB'lık Sabit Diskler Çıkarmaya Hazırlanıyor Seagate 14 ve 16 TB'lık Sabit Diskler Çıkarmaya HazırlanıyorDünyanın en büyük HDD üreticilerinden olan Seagate, sabit disk teknolojilerini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. SSD disklerin yaygınlaşmaya… Samsung, Galaxy S8'de Yapay Zeka Asistanı Olacağı Kesinleşti! Samsung, Galaxy S8'de Yapay Zeka Asistanı Olacağı Kesinleşti!Her şeyden önce, Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy S8'e Bixby adını taşıyan yeni bir sanal asistan geleceğini söyleyelim. Bu iddia…
Flappy Bird'ün Geliştiricisinin Yeni Oyunu Ninja Spinki Challenges Çıktı! Microsoft, Cloud Shell Adında Hafif Sıklet Bir Windows 10 Geliştiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten