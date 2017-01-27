Huawei P8 Lite 2017 Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Çeçen yıl büyük sükse yapan Huawei P8 Lite, bu yıl bütçe sıkıntısı yaşamayanlar için 217 modelini hazırladı. Huawei P8 Lite 2017 "telefonum kocaman olsun" diyenlere geliyor.

Huawei P8 Lite 2017 daha büyük ekranı- daha büyük çözünürlüğü ve daha iyi ses veren kulaklıklarıyla pazarda kendine yer arayacak. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve EMUI 5.0 arayüzüne sahip olan Huawei P8 Lite 2017, 1 Şubat'ta ilk olarak İngiltere de raflara yerleşecek. Fiyatı ise 232 dolar olarak belirlendi.

Huawei P8 Lite 2017 Teknik Özellikleri

Huawei P8 Lite 2017 Tanıtım Ocak 2017 Çıkış Tarihi 1 Şubat 2017 Ekran 5.2-Inch Full HD (1920x1080) IPS LCD İşlemci HiSilicon Kirin 655 Octa-Core (sekiz çekirdekli) RAM 3GB Depolama 16GB ve MicroSD desteği Arka Kamera 12MP ve PDAF, LED Flaş Ön Kamera 8MP, f/2.0 apertür Batarya 3000mAh (değitirilemez) Şarj Micro-USB Type-B 2.0 Ses Hoparlörler altta-önde Yazılım Android 7.0 Nougat ve EMUI 5.0 Sensorler Işık, Mesafe Bağlantı Bluetooth 4.1, WiFi 802.11 b/g/n, arkada parmak izi algılayıcısı Şebeke Dual nano-SIM (Hibrid SIM çekmecesi, 4G FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20

3G: 850/900/2100 / 1900GHz Boyutlar 147.2 x 73 x 7.63mm Ağılık 147gr Renk Siyah

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