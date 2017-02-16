Huawei, Siri'yi Alt Edebilecek Bir Sesli Asistan Geliştiriyor

Amazon'un Alexa, Apple'ın Siri ve Google'ın Google Assistant'ı varsa artık Huawei'nin neden olmasın. Bu saydığımız "baba" sanal asistanlara rakip olacağı düşünülen bir yenisi de Huawei 'den geliyor.

Bloomberg'in haberine göre, Huawei Ar-Ge laboratuvarlarında yüzlerce teknisyen ve programcı çoktan bu işe soyunmuşlar bile. Bloomberg için röportaj veren kaynak, Huawei'nin geliştirdiği yapay zeka şimdilik sadede Asya pazarını hedefliyor. Yani Huawei sanal asistanı şimdilik Çince konuşacak. Huawei, Asya pazarı dışındaki bölge ve pazarlarda Amazon Alexa sanal asistanı kullanmaya devam edecek.

Huawei son bir yılda oldukça takdiri hak eden bir genişleme ve başarı yakalamış, Apple ve Samsung ile küresel pazarda yarışacak kadar potansiyeli olduğunu kanıtlamıştı. Xiaomi'yi de tahtından ettikten sonra dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmayı başaran Huawei, şimdi sanal asistan kulvarında Apple Siri'yi örnek aldığını da saklamıyor.

2021 yılında dünyanın bir numaralı telefon üreticisi olmayı hedefleyen Huawei, özellikle ABD pazarını gözüne kestirmiş durumda.

Aşağıda Huawei Mate 9'un Alexa sanal asistan imalı bir reklam çalışmasını izleyebilirsiniz.

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