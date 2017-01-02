Huawei Türkiye'den 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına Büyük Destek

Huawei Türkiye'den 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na büyük bir destek geldi. Şirketin gönderdiği basın bildirisinde Dayanışma Kampanyasına 1 milyon TL destek olunduğu açıklandı.

Türkiye’nin en büyük bilgi ve iletişim teknolojileri firmalarından olan Huawei Türkiye, kurumsal vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirerek 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşların ailelerine ve yaralı vatandaşlara destek olmak üzere “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası”na 1 milyon TL’lik destekte bulundu. Türkiye’deki faaliyetlerini kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen, "Darbe girişimi sırasında birçok Türk vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüz. Şehit ailelerinin üzüntülerini derinden paylaşıyoruz. Onlara destek olabilmek ve özellikle bu ailelerdeki gençlerin eğitimlerine katkıda bulunabilmek için bu dayanışma kampanyasına katıldık” dedi.

Türkiye'deki yatırımlarına da değinen Shen, ülkenin ulusal istikrarına, refahına ve Türkiye ekonomisinin sürekli ve düzenli olarak büyüyeceğine olan inançlarının tam olduğunu ifade etti. 2012 yılından bu yana Türkiye’de 150 milyon Amerikan Doları yatırım yapan Huawei Türkiye ayrıca 650 milyon Amerikan Doları tutarında yerel satın alma gerçekleştirdi. Huawei Türkiye ayrıca 2016 sonu ve 2017 başı itibarıyla Türkiye’deki özkaynaklarını 10 kat arttırmayı da hedefliyor.

Şirket ayrıca, Türk Kızılayı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte Vodafone Vakfı’nın İlk Adım projesi desteği, Van için Türkiye Kumbarası, Okul Kıyafetleri Yardımı ve 2014 yılından beri Türk Eğitim Vakfı (TEV) aracılığıyla üniversitelerin elektrik, bilgisayar ve haberleşme bölümlerinde öğrenim gören kız öğrencilere teknoloji bursu vermeye devam ediyor.

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