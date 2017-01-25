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Huawei Watch 2 Şubat Ayında Duyurulabilir

Huawei Watch 2

Huawei tarafından piyasaya sürülen son akıllı saat 2015 yılında kullanıcılarla buluşmuştu. Farklı stillerle karşımıza çıkan saat, kullanıcıların büyük bölümünü mutlu etmişti. Aradan geçen 2 yılın ardından Huawei bu alanda bir yenilik yapmak istiyor. Bir süredir konuşulan Huawei Watch 2 dedikoduları da iyice ayyuka çıktı. Konuyla ilgili VentureBeat'e konuşan, sızdırdığı bilgilerin birçoğu çıkan Evan Blass ise bu dedikoduları doğruladı.

Evan Blass'e göre, Huawei'nin Huawei Watch 2 adında yeni bir akıllı saat çıkaracağı düşünülüyor. Cihazın daha sportif bir görünümü olacağı ve 42mm'lik yüzüyle 1.4 inçlik ekranı olacağı konuşuluyor. Aynı zamanda isteğe bağlı olarak içerisinde SIM kart takabileceğimiz saat, WiFi veya mobil bağlantı kullanarak internete girmemize de olanak tanıyacak.

Hangi işletim sistemine sahip olacağı şimdilik merak konusu ama bizler Android Wear 2.0 ile çıkacağını ön görüyoruz. Cihazın ne zaman duyurulacağı ile ilgili de Şubat ayı işaret ediliyor. Yeni cihaz kullanıcıları etkileyecek mi hep birlikte göreceğiz.

Huawei Watch Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 25.01.2017

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