Huawei Watch 2'nin MWC 2017'de Tanıtılacağı Kesinleşti

Huawei, bu ayın son günlerinde başlayacak olan Mobile World Congress (MWC) 2017'de bir çok kişinin dört gözle beklediği yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Huawei P10 ve P10 Plus, MWC 2017 için hazırlanıyor fakat listede bir başka ürünün daha olduğu ortaya çıktı. Huawei CEO'su Richard Yu, bugün Weibo aracılığıyla yaptığı duyuruda Huawei Watch 2'nin de etkinlikte tanıtılacağını doğruladı.

Huawei'nin ilk saatini tanıtmasından bu yana epey zaman geçti, bu yüzden şirketin birçok fanı yeni akıllı saati kesinlikle görmek isteyecektir. Şu anda bu giyilebilir cihaz hakkında pek fazla bilgi yok. Dolayısıyla hangi özelliklere sahip olacağına ve neye benzeyeceğine dair kesin bir şey söyleyemiyoruz.

Bu karmaşanın arasında öğrenebildiğimiz tek şey, Huawei Watch 2'nin Android Wear 2.0 ile kutusundan çıkacak olması. Richard Yu, Weibo'da akıllı saat hakkındaki ayrıntıları açıklamadı. Onun yerine telefonun reklam kampanyasından bir görüntü paylaştı:

Yukarıda görüldüğü gibi reklam, "Made For Free Spirits" sloganını taşıyor ve bu da aktif bir yaşam tarzı olan müşterilere odaklanacağını gösteriyor. Daha önce çıkan söylentilerde, Huawei Watch 2'nin eSIM ve mobil bağlantı desteği alabileceği konuşulmuştu. Zaman içinde bununla ilgili bir açıklama gelmese de, bütün ayrıntıları MWC 2017'de öğrenebileceğiz.

Siz Huawei akıllı saatleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Huawei Watch 2 Şubat Ayında Duyurulabilir