Huawei Watch 2'nin Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Huawei Watch 2 resmi olarak birkaç gün içinde açıklanacak. Buna rağmen, Android Wear 2.0 işletim sistemi kullanan akıllı saat için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün, Huawei Watch 2'nin üç rengi (siyah, turuncu ve beyaz lekeli gri) sızdırıldı ve saatin sportif görünümü sergilendi.

Yeni görüntüler, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ünlü sızıntı uzmanı Evan Blass'dan geldi. Blass'ın yayınladığı görüntülerden birinde, SIM kartın Huawei Watch 2'de nasıl kullanılacağı açık bir şekilde gösteriliyor. Aynı zamanda akıllı saatin hücresel kablosuz bağlantıyı destekleyeceği yönündeki önceki söylentileri de teyit ediyor. Şunu da söylemeden geçmeyelim, bu SIM kart yuvası Huawei Watch 2'nin daha pahalı bir versiyonu için bir seçenek olabilir. Sadece Wi-Fi ve Bluetooth donanımı bulunan daha ucuz bir sürümü de tercih edilebilir.

Bu akıllı saatin donanım veya yazılım özellikleri hakkında ne yazık ki başka hiçbir şey bilmiyoruz, ancak tüm cevaplar için uzun süre beklemek zorunda kalmayacağız. Huawei, 26 Şubat Pazar günü İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan 2017 Mobile World Congress (MWC) basın etkinliğinin bir parçası olarak Watch 2'nin tüm detaylarını açıklamayı planlanıyor.

Siz Huawei'nin yeni akıllı saatini nasıl buldunuz?

Huawei Watch 2'nin MWC 2017'de Tanıtılacağı Kesinleşti