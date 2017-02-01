Huawei Yeni Reklam Filminde Apple'a Gönderme Yaptı

Çin’in hızla büyüyen akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni reklam filmi ile dikkatleri bir anda üzerine topladı. Huawei’nin en son akıllı telefonu Mate 9’u tanıtmak için başlattığı reklam kampanyasının ilk ayağında sürpriz bir isim yer aldı. Daha önce adı Apple’ın popüler “Get a Mac” isimli reklam kampanyası ile özdeşleşen Justin Long’un Huawei Mate 9 reklam kampanyasında rol almaya başlaması ile Huawei’nin Apple’a gönderme yaptığı yorumları yapıldı.

Aslında Justin Long, 2009 yılından bu yana Apple’ın reklam filmlerinde yer almıyordu. Ancak 2006’dan 2009’a kadar yer aldığı “Get a Mac” reklam kampanyası ile öyle popüler olmuştu ki Long’un ismi ister istemez Apple ile birlikte anılır oldu. Hatırlatma yapmak gerekirse bu üç yıl boyunca Long bir Mac bilgisayarı rolündeydi. Long ile beraber reklamda yer alan John Hodgman ise standart bir PC rolünde Long ile diyaloglara girerken, Mac rolündeki Long her zaman ağırbaşlı tavırlar sergilerdi. Reklam serisinin unutulmaz sloganı ise “Merhaba, ben Mac’im” idi.

Dünya çapında üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi haline gelen Huawei şirketi, gözünü daha yüksek hedeflere dikmiş gibi görünüyor. Huawei müşteri sorumlusu Richard Yu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte de şirketin 2021 yılında dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olmayı hedeflediğini ifade etti. Bu iddialı hedefler göz önüne alınırsa, Huawei’nin Apple’ın geçtiği yolları takip etmesi doğal karşılanabilir. Huawei’nin Long’lu ilk reklam filmi “Get a Mac” kampanyasından oldukça farklı görünse de, Mate 9’un özellikleri vurgulanırken kullanılan mizahi fikir olarak Apple ile benzerliği inkar edilemez.

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