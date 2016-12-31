Hubble Teleskobu Mega-Mayzer Keşfetti

NASA'nın 1990 yılında gönderdiği Hubble Uzay Teleskobu, Dünyadan 370 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve çevresine ışık yerine radyasyon yayan bir galaksi keşfetti. Mega-Mayzer olarak isimlendirilen galaksi bilim insanlarını heyecanlandırdı.

NASA'nın bünyesinde çalışmalarına devam eden Goddard Uzay Uçuş Merkezi, Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak, önemli bir keşfe imza attı. Samanyolu Galaksisi içerisinde bulunan benzer mayzerlere göre 100 kat daha fazla radyasyon yayan bu sistem, daha önce gözlemlediğimiz çekirdeklere göre farklı özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekti.

Araştırmacıların "IRAS 16399-0937" ismini verdikleri bu sistem, teleskobun Gelişmiş Kamera Araştırma Sistemi (ACS) ile Yakın Kızılötesi Kamera ve Çoklu-Obje Spektrometresi (NICMOS) donanımları tarafından yapılan ayrı ayrı gözlemlerin birleştirilmesiyle oluşturulduğu ifade edildi. NICMOS sistemi ile çekilen galaksinin yüksek çöznürlüklü fotoğrafları, galaksinin detaylı incelemelerinin yapılmasını da mümkün kıldı.

Galaksinin içerisinde yer alan gezegenlerin farklı çekirdeklere sahip olduğunun altını çizen bilim insanları, güneydeki çekirdeğin yoğun enerjili, aktif bir yıldız oluşum bölgesi olduğu ve kuzeydeki çekirdeğin ise az miktarda iyonize yüklü veya nötr haldeki gaz atomlarından oluşan düşük yoğunluklu enerji alanı yarattığı belirtildi. Kuzey çekirdeğin içinde ayrıca güneşten 100 milyon kat büyük bir kara delik bulunduğu kaydedildi.

Mega-Mayzerler, galaksinin içerisinde bulunan bulutumsular gibi yapıların uygun şartlarda birbirleri ile etkileşime geçmeleri ile oluşuyorlar. Uygun uyarılma şartları meydana çıktığında galaksi dev bir lazere dönüşerek, çevresine radyasyon saçmaya başlıyor.

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