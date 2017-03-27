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Hükümetler WhatsApp'ın İstihbarat Servislerince Takip Edilmesini İstiyorlar

Hükümetler WhatsApp'ın İstihbarat Servislerince Takip Edilmesini İstiyorlar

İngiltere'de son yaşanan terör olayları, WhatsApp ile ilgili tartışmaların yeniden canlanmasına sebep verdi. Bu tartışmalar bir süredir farklı ülkelerde arada bir cereyan etse de özellikle İngiltere'de şu anda son derece gündemde. İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, WhatsApp ve diğer şifreli mobil mesajlaşma uygulamalarına istihbarat servislerinin erişimi olması gerektiğini şiddetle savunuyor.

İngiltere'de gerçekleşen ve ülkeyi sarsan terör olayında, Khalid Masood adlı saldırgan, aracını yayaların üzerine sürdükten sonra bir polis memurunu bıçaklamış, İngiliz Parlamento Binası'na girmek isterken de vurularak öldürülmüştü.

İngiliz polisi Masood'un saldırıdan iki dakika önce WhatsApp'a girdiğini tespit ettiklerini söylemişti. Bu iddiayı şimdi İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'da destekliyor. Rudd, "Eskiden, yasal yollardan, mahkeme emriyle birinin ne yaptığını öğrenmek için buharla zarf açılır, ya da telefonu dinlenirdi. Şimdi de istihbarat servislerimizin kriptolu WhatsApp mesajlarına erişimi olmalı" diye konuşarak, WhatsApp'a erişiminin de bu tarz şekilde sağlanabileceğini belirtti. Ancak bu düşünceye ana muhalefetteki İşçi Partisi şiddetle karşı çıkıyor ve hükümetin halihazırda "muazzam yetkileri" olduğunu hatırlatarak  "Bilme hakkıyla mahremiyet hakkı arasındaki hassas dengeyi rencide etmemek lazım" fikrini destekliyor ve  "Hükümetin güvenlik sağmamada ve istihbarattaki zafiyetini bedelini toplumlar ödememeli" diyor.

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Yazar: - 27.03.2017

Hükümetler WhatsApp'ın İstihbarat Servislerince Takip Edilmesini İstiyorlar İçin Yorum Yaz

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