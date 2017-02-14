Humble Bundle'ın Muhteşem 'Freedom' Kampanyasını Kaçırmayın!
Humble Bundle için son yıllarda sivil toplum örgütleri ile çalışan en güzel platform diyebiliriz. Her zaman muhteşem kampanyalarla hem oyuncuların yüzünü güldürmeyi hem de sivil toplum örgütleri için bağış toplamayı ihmal etmeyen platform, gündeme özel bir paket çıkarmayı da ihmal etmemiş. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) ve Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından desteklenen ve bu kurumlar için bağış toplanan kampanyada onlarca oyun ve kitap bulunuyor.
Bilindiği üzere son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump'ın müslüman ülkelere karşı tavrı çok tartışılıyor. Trump'ın aldığı kararların karşısında duran mahkemeler ve sivil toplum kuruluşları, onu bu ilginç tutumdan vazgeçirmek için oldukça uğraşıyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) ve Sınır Tanımayan Doktorlar'da bu kararlara engel olmaya çalışan kuruluşlardan sadece birkaçı. Humble Bundle ile ortaklaşa düzenlenen kampanya ile bu kurumlara siz de destek olabilirsiniz, üstelik onlarca oyun ve kitap satın alarak.
Kampanya başladığında bu kurumlar için 300 bin dolar toplanması bekleniyordu ama bu haber yazıldığı sırada 2.1 milyon dolarlık bir havuz çoktan oluştu. Kampanya kapsamında en az 30 dolar ödeyerek destek olabiliyorsunuz. Daha iyi anlaşılması açısından aşağıdaki listeye göz atarak hangi oyunlara ve kitaplara sahip olabileceğinizi görebilirsiniz:
Oyunlar:
- The Witness
- Stardew Valley
- Subnautica
- Day of the Tentacle Remastered
- Overgrowth
- Nuclear Throne
- Octodad: Dadliest Catch
- Invisible Inc.
- Super Meat Boy
- World of Goo
- Mushroom 11
- No Time to Explain Remastered
- The Stanley Parable
- Superbrothers: Sword & Sworcery EP
- Super Hexagon
- VVVVVV
- Guacamelee Super Turbo Championship Edition
- The Swapper
- Thirty Flights of Loving
- Spirits
- Human Resource Machine
- RocketsRocketsRockets
- 2064: Read Only Memories
- A Virus Names TOM
- 7 Grand Steps: What Ancients Begat
- Mini Metro
- Retro Game Crunch
- Tower of Guns
- Waking Mars
- Song of the Deep
- Monster Loves You!
- AI War: Fleet Command
- Sproggiwood
- Hot Tin Roof: The Cat that Wore a Fedora
- Secrets of Rætikon
- Ellipsis
- Streamline (Early Access)
- Ninja Pizza Girl
- Robot Roller-Debry Disco Dodgeball
Kitaplar:
- Information Doesn’t Want to be Free – Cory Doctorow, Neil Gaiman, Amanda Palmer
- Walkaway: Chapter One Preview – Cory Doctorow
- R in a Nutshell, 2nd Edition – O’Reilly
- The Boys Vol. 1: The Name of the Game – Dynamite Publishing
- A Little Gold Book of Ghastly Stuff – Neil Gaiman
- The Smart Girl’s Guide to Privacy: Practical Tips for Staying Safe Online – Violet Blue
- Any Empire – Nate Powell