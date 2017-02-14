Humble Bundle'ın Muhteşem 'Freedom' Kampanyasını Kaçırmayın!

Humble Bundle için son yıllarda sivil toplum örgütleri ile çalışan en güzel platform diyebiliriz. Her zaman muhteşem kampanyalarla hem oyuncuların yüzünü güldürmeyi hem de sivil toplum örgütleri için bağış toplamayı ihmal etmeyen platform, gündeme özel bir paket çıkarmayı da ihmal etmemiş. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) ve Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından desteklenen ve bu kurumlar için bağış toplanan kampanyada onlarca oyun ve kitap bulunuyor.

Bilindiği üzere son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump'ın müslüman ülkelere karşı tavrı çok tartışılıyor. Trump'ın aldığı kararların karşısında duran mahkemeler ve sivil toplum kuruluşları, onu bu ilginç tutumdan vazgeçirmek için oldukça uğraşıyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) ve Sınır Tanımayan Doktorlar'da bu kararlara engel olmaya çalışan kuruluşlardan sadece birkaçı. Humble Bundle ile ortaklaşa düzenlenen kampanya ile bu kurumlara siz de destek olabilirsiniz, üstelik onlarca oyun ve kitap satın alarak.

Kampanya başladığında bu kurumlar için 300 bin dolar toplanması bekleniyordu ama bu haber yazıldığı sırada 2.1 milyon dolarlık bir havuz çoktan oluştu. Kampanya kapsamında en az 30 dolar ödeyerek destek olabiliyorsunuz. Daha iyi anlaşılması açısından aşağıdaki listeye göz atarak hangi oyunlara ve kitaplara sahip olabileceğinizi görebilirsiniz:

Oyunlar:

The Witness

Stardew Valley

Subnautica

Day of the Tentacle Remastered

Overgrowth

Nuclear Throne

Octodad: Dadliest Catch

Invisible Inc.

Super Meat Boy

World of Goo

Mushroom 11

No Time to Explain Remastered

The Stanley Parable

Superbrothers: Sword & Sworcery EP

Super Hexagon

VVVVVV

Guacamelee Super Turbo Championship Edition

The Swapper

Thirty Flights of Loving

Spirits

Human Resource Machine

RocketsRocketsRockets

2064: Read Only Memories

A Virus Names TOM

7 Grand Steps: What Ancients Begat

Mini Metro

Retro Game Crunch

Tower of Guns

Waking Mars

Song of the Deep

Monster Loves You!

AI War: Fleet Command

Sproggiwood

Hot Tin Roof: The Cat that Wore a Fedora

Secrets of Rætikon

Ellipsis

Streamline (Early Access)

Ninja Pizza Girl

Robot Roller-Debry Disco Dodgeball

Kitaplar: