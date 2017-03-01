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Humble Bundle Üzerindeki Arma Fırsatını Kaçırmayın

Humble Bundle Üzerindeki Arma Fırsatını Kaçırmayın

Eğer FPS türündeki savaş oyunlarını seviyorsanız size güzel bir haberimiz var. Zaman zaman çarpıcı indirimlerle karşımıza çıkan Humble Bundle bu sefer başarılı savaş simülasyonu serisi ARMA'da büyük indirim fırsatı sunuyor. Humble ARMA Bundle adına sahip kampanyada oyuncular ARMA serisindeki farklı oyunların Steam anahtarlarını çok makul fiyatlarla satın alarak bu oyunları Steam kütüphanelerine ekleyebiliyorlar. Kampanya ilk ARMA oyununu, ARMA 2 ve ARMA 3 oyunlarıyla bu oyunlar için yayınlanmış ek içerikleri kapsıyor. Ödeyeceğiniz tutara bağlı olarak daha fazla oyuna sahip olabiliyorsunuz.

Humble ARMA Bundle içindeki oyunlar ve fiyatlandırma şu şekilde:

1 dolar ödeyerek şu oyunlara sahip oluyorsunuz:

- ARMA: Cold War Assault

- ARMA: Gold Edition

- ARMA Tactics

13.04 dolar ödeyerek şu oyunlara da sahip oluyorsunuz:

- ARMA 2

- ARMA 2: Operation Arrowhead

- ARMA 2: British Armed Forces DLC

- ARMA 2: Private Military Company DLC

- ARMA 2: Army of th Czech Republic DLC

15 dolar ödeyerek şu oyunlara da sahip oluyorsunuz:

- ARMA 3

- ARMA 3 Karts DLC

Humble ARMA Bundle sayfasına buradan erişebilirsiniz

https://www.humblebundle.com/arma-bundle

Yazıyı yazdığımız 1 Mart 2017 tarihinden itibaren kampanya 13 gün boyunca devam edecek.

İndir960 MB
Arma 2
Arma 2 Askeri Simülasyon Oyunu

İndir
Arma 3
Arma 3 Gerçekçi Savaş Simülatörü

Battlefield 1 Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek

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Yazar: - 01.03.2017

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