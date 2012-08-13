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HWMonitor
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HWMonitor

1.31
HWMonitor İndir Hemen İndir

1.15 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
HWMonitor
HWMonitor
Can Çevrim Son güncelleme 1 saat önce

HWMonitor bilgisayarınızda bulunan donanımlar üzerindeki sensörleri okuyarak sıcaklık, voltaj, fan hızı gibi değerler hakkında kullanıcılara bilgi veren başarılı bir donanım izleme yazılımıdır.

HWMonitor en yaygın sensör yongalarını yönetir ve bu şekilde neredeyse tüm donanımlar hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Ayrıca, HWMonitor günümüz işlemcilerinin, ekran kartlarının ve sabit disk sensörlerini de rahatlıkla okuyabilmektedir.

ABIT uGuru ve Gigabyte Odin serisi güç kaynakları gibi özel donanımlar da HWMonitor tarafından desteklenmektedir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
9 / 10,688
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
CPUID

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