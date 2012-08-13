HWMonitor bilgisayarınızda bulunan donanımlar üzerindeki sensörleri okuyarak sıcaklık, voltaj, fan hızı gibi değerler hakkında kullanıcılara bilgi veren başarılı bir donanım izleme yazılımıdır.

HWMonitor en yaygın sensör yongalarını yönetir ve bu şekilde neredeyse tüm donanımlar hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Ayrıca, HWMonitor günümüz işlemcilerinin, ekran kartlarının ve sabit disk sensörlerini de rahatlıkla okuyabilmektedir.

ABIT uGuru ve Gigabyte Odin serisi güç kaynakları gibi özel donanımlar da HWMonitor tarafından desteklenmektedir.