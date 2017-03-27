HyperX FURY DDR4 Bellekler Yenilendi

Kingston Technology Company Inc.’in bir iştiraki olan HyperX, en popüler RAM modülleri olan HyperX FURY DDR4 serisini yenileyerek genişlettiğini duyurdu. Tek-Çalıştır özelliğiyle 266MHz’ kadar otomatik olarak hız aşırtma yapan HyperX FURY DDR4 bellekler, Intel 200 serisi işlemciler ve X99 yonga setleriyle uyumlu ve 3 renk seçeneğiyle geliyor.

Siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere 3 renk seçeneğiyle gelen Fury DDR4 serisi, oyuncuların taleplerini karşılamak adına 2666MHz’e kadar frekans hızı aşırabiliyor. Oyunseverlere tak-çalıştır bellekler sunan ilk şirket olan HyperX, sektöre öncülük eden oyun donanımları geliştirmeye devam ediyor. Intel 200 serisi işlemciler ve X99 yonga setleriyle uyumluluk için optimize edilen FURY DDR4 bellekler, aynı zamanda HyperX laboratuvarlarında ve şirketin ana kart alanındaki iş ortaklarınca AMD’nin yeni Ryzen işlemcileri özelinde uyumluluk testinden de geçmiş bulunuyor.

Yüksek Performans!

HyperX Fury DDR4 belleğin performansı daha hızlı video kurgulama, 3D görüntü oluşturma, oyun oynama ve yapay zeka işleme gibi işlevler için Intel’in 2, 4, 6, 8 ve 10 çekirdekli işlemcileriyle mükemmel uyum içerisinde çalışıyor. Modüllerin şık fakat çok göze batmayan tasarımı, Asus, Asrock, Gigabyte, MSI ve birçok diğer üreticinin en yeni ana kartlarının tasarımını ve genel görünüşünü adeta tamamlıyor. DDR4 bellekler uyumluluk ve kolay hız aşırtma için yüzde yüz test edilmiş ve optimize edilmiş olarak geliyor.

HyperX FURY DDR4 Özellikleri:

Intel’in 200 serisi ve X99 yonga setleri için optimize edildi

AMD’nin Ryzen işlemcileriyle uyumluluk için test edildi

Düşük maliyetli, yüksek performanslı DDR4 yükseltmesi

Asimetrik FURY tasarımına sahip, şık fakat çok göze batmayan ısı dağıtıcı

Yeni FURY DDR4 bellek modülleri ve kitleri Mart 2017’de, HyperX’in perakende ve çevrimiçi satış noktası ağı üzerinden tüm dünyada erişilebilir olacak. HyperX FURY DDR4 bellek ömür boyu ürün garantisiyle ve HyperX’in sektörde öncü müşteri hizmeti ve desteğiyle geliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan HyperX Küresel Bellek İş Birimi Müdürü Kristy Ernt, “FURY DDR4 bellek en popüler DDR4 bellek modüllerimiz ve yenilenen ürünlerimiz bir oyun bilgisayarı toplarken kullanılabilecek daha çok seçeneği beraberinde getiriyor. Üç renk opsiyonuyla hem meraklıları hem de sistem kurucuları yeni bilgisayarlarını istedikleri gibi oluştururken veya kullandıkları bilgisayarlarını bir üst seviyeye taşırken daha fazla seçeneğe sahip olacak” dedi.

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