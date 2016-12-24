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Hypocam
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoHypocam - IPhone Ve IPad Için Siyah Beyaz Fotoğraf Çekme Uygulaması Uygulaması

Hypocam

(iOS)
Hypocam İndir Hemen İndir

18.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Hypocam
Hypocam
Hypocam
Hypocam
Hypocam

Hypocam ile siyah-beyaz fotoğraflar çekerek birbirinden harika çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Fotoğraf çekmekten hoşlanıyorsanız, size bambaşka bir deneyim yaşatacağını düşündüğüm Hypocam uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Siyah-beyaz fotoğraflar çekmenize imkan sağlayan Hypocam uygulaması ile profesyonel fotoğrafçılara taş çıkartabilirsiniz. Fotoğraf çekmek istediğinizde kolayca kullanabileceğiniz ve profesyonel fotoğraf makinesine ihtiyaç duymadan oldukça harika çalışmalar ortaya çıkarabileceğiniz Hypocam uygulamasını mutlaka denemenizde fayda var.

Çekmiş olduğunuz fotoğrafları daha etkili hale getirebileceğiniz, konuyu daha net bir şekilde ortaya koyabileceğiniz uygulamada parlaklık, kontrast, kırpma, ton, doygunluk gibi standart efekt araçlarına ulaşabilirsiniz. Sürekli güncellenen ve yeni araçların eklendiği Hypocam uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilir, fotoğraf çekmenin tadını çıkarabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Hypocam
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