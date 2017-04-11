?     Geri Bildirim
I Like Being With You
TamindirMobilOyunlarÇocukI Like Being With You - Android İçin Tavşanlı Oyun

I Like Being With You

(Android)
I Like Being With You İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
I Like Being With You
I Like Being With You
I Like Being With You
I Like Being With You
I Like Being With You

Ayın çevresinde koşan iki aşık tavşan...

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

I Like Being With You, küçük yaşta mobil oyuncuların ilgisini çekecek minimalist görsellere sahip tavşan oyunu. Birbirlerinden kopamayan sevgi dolu iki tavşanı kontrol ettiğimiz Android oyununda Ay’ın çevresinde durup dönüyoruz.

Basit kontrolleriyle çocukların da rahatlıkla oynayabileceği beceri odaklı oyunlardan I Like Being With You’da Ay’ın çevresinde koşarak ilerleyen iki tavşanı buluşturmamız isteniyor. Durmadan zıplayan sevimli tavşanlar birbirlerini beklemediklerinden onları bir araya getirmek bize kalıyor. Birbirlerinden ayrı ilerledikleri her geçen saniye canları azalıyor. Yukarıdaki kırmızı bardan tavşanların sağlık durumlarını kontrol edebiliyoruz.

I Like Being With You için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Luo Zhi En
I Like Being With You QR Kodu Okutarak İndir

Çocuk Popülerleri

  1. My Talking Tom
    My Talking TomAndroid İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu
  2. TRT Köstebekgiller
    TRT KöstebekgillerAndroid İçin Çocuk Oyunu
  3. Çocuklar İçin 7 Eğitici Oyun
    Çocuklar İçin 7 Eğitici OyunAndroid İçin Çocuk Oyunları Uygulaması
  4. TRT Keloğlan
    TRT KeloğlanAndroid İçin Keloğlan Oyunu
  5. TRT Canım Kardeşim
    TRT Canım KardeşimAndroid İçin TRT Çocuk Canım Kardeşim Oyunu

I Like Being With You Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster