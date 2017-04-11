I Like Being With You(Android)
Ayın çevresinde koşan iki aşık tavşan...
I Like Being With You, küçük yaşta mobil oyuncuların ilgisini çekecek minimalist görsellere sahip tavşan oyunu. Birbirlerinden kopamayan sevgi dolu iki tavşanı kontrol ettiğimiz Android oyununda Ay’ın çevresinde durup dönüyoruz.
Basit kontrolleriyle çocukların da rahatlıkla oynayabileceği beceri odaklı oyunlardan I Like Being With You’da Ay’ın çevresinde koşarak ilerleyen iki tavşanı buluşturmamız isteniyor. Durmadan zıplayan sevimli tavşanlar birbirlerini beklemediklerinden onları bir araya getirmek bize kalıyor. Birbirlerinden ayrı ilerledikleri her geçen saniye canları azalıyor. Yukarıdaki kırmızı bardan tavşanların sağlık durumlarını kontrol edebiliyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Luo Zhi En
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