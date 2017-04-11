I Like Being With You(iOS)
İki aşık tavşanı buluşturun.
I Like Being With You, çizgi film stili görselleriyle çocukların keyif alarak oynayacağı tavşanlı bir oyun. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen basit kontrollere sahip tavşan oyununda Ay’ın çevresinde koşan iki sevgili tavşanı kontrol ediyorsunuz. Durmadan zıplayan tavşanların birbirlerinden hiç ayrı düşmemeleri gerekiyor.
Oyunda koşarak ilerlieyen iki sevimli tavşan var ve birbirlerini kovalıyorlar ancak buluşamadıklarında sağlık durumları kötüye gidiyor. Onları yan yana getirerek kavuşmalarını sağlamak hiç kolay olmuyor. Ay’dan ne kadar süre uzak kalacağınızı çok iyi hesaplayıp ona göre zamanında dokunmanız gerekiyor. Başaramazsanız, canınız azalıyor; tekrarlamanız durumunda da oyuna veda ediyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Luo Zhi En
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