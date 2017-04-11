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I Like Being With You
TamindirMobilOyunlarÇocukI Like Being With You - IPhone Ve IPad İçin Tavşan Oyunu

I Like Being With You

(iOS)
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48 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
I Like Being With You
I Like Being With You
I Like Being With You
I Like Being With You
I Like Being With You

İki aşık tavşanı buluşturun.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

I Like Being With You, çizgi film stili görselleriyle çocukların keyif alarak oynayacağı tavşanlı bir oyun. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen basit kontrollere sahip tavşan oyununda Ay’ın çevresinde koşan iki sevgili tavşanı kontrol ediyorsunuz. Durmadan zıplayan tavşanların birbirlerinden hiç ayrı düşmemeleri gerekiyor.

Oyunda koşarak ilerlieyen iki sevimli tavşan var ve birbirlerini kovalıyorlar ancak buluşamadıklarında sağlık durumları kötüye gidiyor. Onları yan yana getirerek kavuşmalarını sağlamak hiç kolay olmuyor. Ay’dan ne kadar süre uzak kalacağınızı çok iyi hesaplayıp ona göre zamanında dokunmanız gerekiyor. Başaramazsanız, canınız azalıyor; tekrarlamanız durumunda da oyuna veda ediyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Luo Zhi En
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