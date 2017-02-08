I Love Hue, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Renklerle oynanan oyunda doğru spektrumları bulmanız gerekiyor.

Renkli bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken I Love Hue, renk spektrumlarının tamamlanmasıyla oynanan bir oyundur. Oyunda renkleri uygun yerlerine yerleştirmeye çalışıyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Karışık bir şekilde karşınıza çıkan renk bloklarını uygun olduğunu düşündüğünüzle takas ediyor ve mükemmel spektrumu yakalamaya çalışıyorsunuz. Oyun ilk başlarda pek zorlamıyor ancak ilerleyen bölümlerde renkleri ayrıştırmak pek mümkün olmuyor. Oldukça yaratıcı bir kurguya sahip olan oyunda işiniz cidden çok zor. 300'den fazla zorlu bölüme sahip olan oyun sizleri bekliyor.

Oynanışı oldukça kolay, kontrolleri de son derece basit olan I Love Hue oyununu mutlaka denemelisiniz. Boş zamanlarınızı zevkli bir şekilde geçirmenize yardımcı olan oyunu sakın kaçırmayın.

I Love Hue oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.