?     Geri Bildirim
I Love Hue
TamindirMobilOyunlarBulmacaI Love Hue - IOS Için Bulmaca Oyunu

I Love Hue

I Love Hue İndir Hemen İndir

57.8 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
I Love Hue
I Love Hue
I Love Hue
I Love Hue
I Love Hue

Renk spektrumlarını tamamlamaya çalışıyor ve bölümleri geçiyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

I Love Hue, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz renkli bir bulmaca oyunudur. Renk spektrumlarını tamamlamaya çalıştığınız oyunda onlarca zorlu bölümü geçmeye çalışıyorsunuz.

Zorlu bölümlere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkan I Love Hue, renk bloklarının uygun yerlerine yerleştirilmesini temel alan bir bulmaca oyunudur. Oyunda karışık bir şekilde karşınıza gelen renk bloklarını spektrum tamamlanacak bir şekilde yerlerine yerleştirmeye çalışıyorsunuz. İlk başlarda kolay bölümleri oynuyorsunuz ancak ilerledikçe daha zor bölümler karşınıza çıkıyor. Yaratıcı bir kurguya sahip olan oyunda işiniz çok zor. İlerledikçe renk aralığı daralıyor ve bölümleri geçmek daha zor oluyor. 300 farklı bölüme sahip olan I Love Hue sizleri bekliyor.

Kolay bir oynanışa ve zor bölümlere sahip olan oyunda işiniz çok zor. Can sıkıntınızı koparıp alabilecek olan I Love Hue oyununda zevkli zamanlar sizleri bekliyor. I Love Hue oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

I Love Hue için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Zut Games
I Love Hue QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsteriPhone ve iPad için Yarışma Oyunu
  2. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
  3. Criminal Case
    Criminal CaseiPhone ve iPad için Suç Mahali Araştırma Oyunu
  4. Pet Rescue Saga
    Pet Rescue SagaiPhone, iPad, iPod touch için Bulmaca Oyunu
  5. Farm Heroes Saga
    Farm Heroes SagaiPhone ve iPad için Eğlenceli Bulmaca Oyunu