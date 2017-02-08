I Love Hue
Renk spektrumlarını tamamlamaya çalışıyor ve bölümleri geçiyorsunuz
I Love Hue, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz renkli bir bulmaca oyunudur. Renk spektrumlarını tamamlamaya çalıştığınız oyunda onlarca zorlu bölümü geçmeye çalışıyorsunuz.
Zorlu bölümlere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkan I Love Hue, renk bloklarının uygun yerlerine yerleştirilmesini temel alan bir bulmaca oyunudur. Oyunda karışık bir şekilde karşınıza gelen renk bloklarını spektrum tamamlanacak bir şekilde yerlerine yerleştirmeye çalışıyorsunuz. İlk başlarda kolay bölümleri oynuyorsunuz ancak ilerledikçe daha zor bölümler karşınıza çıkıyor. Yaratıcı bir kurguya sahip olan oyunda işiniz çok zor. İlerledikçe renk aralığı daralıyor ve bölümleri geçmek daha zor oluyor. 300 farklı bölüme sahip olan I Love Hue sizleri bekliyor.
Kolay bir oynanışa ve zor bölümlere sahip olan oyunda işiniz çok zor. Can sıkıntınızı koparıp alabilecek olan I Love Hue oyununda zevkli zamanlar sizleri bekliyor. I Love Hue oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- Zut Games
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