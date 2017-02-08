i7 7700K İşlemci ve Sıvı Helyum ile 7.2 GHz'e Çıktılar!

Eğer overclock meraklısıysanız Intel'in i7 7700K işlemcisiyle kırılan bu rekor dudaklarınızı uçuklatabilir. Bilindiği üzere i7 7700K işlemcilerin varsayılan hızları 4.2 GHz. Bu hız yük altındayken 4.5 GHz'e çıkabiliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde Asus tarafından düzenlenen Absolute Zero adlı etkinlikte dünya çapından en ünlü hızaştırma ustaları bir araya geldi ve bu işlemcilerin hız sınırlarını zorladı. Yarışmacılardan der8auer ise tam olarak 7328 MHz'lik bir hız yakalyarak rakiplerini geride bıraktı.

Daha önceden i7 7700K işlemcinin 7.0 GHz hızı yakaladığına tanık olmuştuk. Bu denemede ısınan işlemciyi soğutabilmek için sıvı nitrojen kullanılmıştı. -200 derece gibi sıcaklığa sahip olan sıvı nitrojen dokunduğu yeri dondurabilen bir madde. Fakat yeni rekorun kırılabilmesi için sıvı nitrojenden de daha etkili olabilen sıvı helyum tercih edilmiş. Daha pahalı bir madde olan sıvı helyum -270 derecelik sıcaklığa sahip. Sıvı helyumun 100 litresi 4000 € gibi uçuk bir fiyatla satılmakta.

der8auer, yaptığı denemelerin görüntülerini aşağıdaki videoda paylaşıyor. Bu denemeden bahsedilen bölümlere videoda 5.20'den sonra ulaşabilirsiniz:

Intel i7 7700K İşlemci ile 7 GHz Hızı Geçtiler!