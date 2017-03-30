IBM Güvenlik Raporu 10 Bin Yeni Açık Saptadı, Siber Saldırılar da Yüzde 500 Arttı

IBM 'in 2017 X-Force Siber Güvenlik Raporu hiç iç açıcı rakamlar vermiyor. Rapora göre, 2016 yılından bu güne kadar sistemlerde 10 bin kadar yeni açık keşfedildi. IBM güvenlik raporu, Siber korsanların 4 milyar kadar belgeyi ele geçirdiklerini de işaret ediyor.

IBM 'in 2017 X-Force Siber Güvenlik Raporuna göre geçen senenin rakamları, son 20 senenin güvenlik raporlarından daha da vahim rakamlardan oluşuyor. IBM raporu spam oranın internet üzerinde yüzde 400 arttığını, 2016'da web üzerinde dolaşan iletilerin yüzde 44'ünün de kötücül yazılım içerdiğine dikkat çekiyor. Bu yüzde 44'lük oranın yüzde 85'ini de fidye yazılımları oluşturuyor.

IBM raporu siber saldırganların 2016 yılında neredeyse hiç boş durmayarak interneti cehenneme çevirdiklerinin altını çiziyor. Rapor 2016 yılında 4 milyar belgenin zarar gördüğünü veya çalındığını işaret ederken bu oranın 2015'e oranla yüzde 556 oranında çoğalmış olduğuna da dikkat çekiyor. ABD'de 2015 yılında 12 milyon sosyal sigorta dosya detayı çalınmışken bu rakamın 2016'da 100 milyonu bulduğu da ifade ediliyor. 2016'da hükümete ait 398 milyon dosyanın da kurcalandığı ürkütücü bir detay olarak rapora eklenmiş.

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