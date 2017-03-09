IBM'den Devrim, Bir Atom Parçacığına Tüm Sabit Belleği Yerleştirdiler

IBM sonunda bir atom parçacığını sabit disk olarak kullanmayı başardı. Teknolojinin hızlı geliştiğine ve gittikçe küçüldüğüne bundan daha iyi bir cevap olamazdı her halde.

Nature dergisinin verdiği bir habere göre, artık sabit diskler bir atom parçacığı boyutlarında olabilecekler. Ham maddesi "Holmium" atomlarından oluşan sabit disklerin artık muazzam boyutlarda veri taşıyor olabilmesi gerçekleşebilecek.

Bugünün sabit diskleri bir bit veriyi yaklaşın 100 bin atom molekülü kadar bir hacme sığdırabiliyorlar. IBM'in yeni teknolojisi veri saklamada oldukça farklı olanaklar ve boyutlar sunabiliyor.

IBM'in ABD San Jose laboratuvarlarında özel bir mikroskop kullanarak sabit diskleri oluşturan "Holmium" atomlarına çok daha fazla veri sığdırabilmeyi ve bunun çok hızlı bir şekilde okunup yazılmasını sağlayabildiler. Veri yazılımını ve okunmasını 1bit/100 bin atomdan daha ileri götürerek 1 atom tanesine indirgeyen IBM mühendisleri çok yakın bir gelecekte veri depolama işlevinin tüm temelini etkileyecek bir buluşa da imza atmış oldular.

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