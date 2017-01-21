Şirketiniz ve ürünleriniz için profesyonel içeriklere ihtiyaç duyuyorsanız İçerik Bulutu yardımınıza koşuyor. Online içerik platformu olarak çalışan İçerik Bulutu'nun Android uygulaması olan İçerik Bulutu ile işleriniz daha kolay.

İçerik ihtiyacı olanların yardımına koşan bir servis olarak hizmet veren İçerik Bulutu'nun mobil uygulaması olan İçerik Bulutu, işlerinizi takip edebileceğiniz bir platformdur. İçerik Bulutu mobil uygulamasını kullanabilmek için internet sitesi üzerinden kayıt yaptırmalı ve en az bir hesaba sahip olmanız gerekiyor. Müşteri ve yazarlara özel bir uygulama olan İçerik Bulutu ile iş takibi, kazanç takibi ve ödeme talebi gibi etkinlikler gerçekleştirilebiliyor. Yayıncılara ve müşteri merkezine hızlı bir şekilde ulaşılmanın da yolunu açan uygulama ile işleriniz hafifliyor.

İçerik Bulutu Nedir?

İçerik bulutu ürünlerinize içerik üretebileceğiniz online bir platformdur. Uzman yazarlarla iletişime geçip uygun ücretler karşılğında içerik ürettirebileceğiniz İçerik Bulutu ile işleriniz hafifliyor ve kaliteniz yükseliyor.

İçerik Bulutu Nasıl Kullanılır?

İçerik Bulutu mobil uygulamasını kullanabilmek için platforma kayıtlı bir üyeliğiniz olması gerekiyor. Müşteri ya da yazar hesabına sahipseniz uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

İçerik Bulutu uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.