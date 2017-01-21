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İçerik Bulutu
TamindirMobilİş Dünyasıİçerik Bulutu - IOS Için Online İçerik Üretme Servisi

İçerik Bulutu

(iOS)
İçerik Bulutu İndir Hemen İndir

72.3 MB
Editör Puanı: 5/5
5
İçerik Bulutu
İçerik Bulutu
İçerik Bulutu
İçerik Bulutu
İçerik Bulutu

İçeriklerinizi takip edebilir ve işlerinizin planlamasını yapabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 32 dakika önce

Online içerik üretme platformunun mobil uygulaması olan İçerik Bulutu ile işlerinizi takip edebiliyor ve gelirlerinizin düzenlemesini yapabiliyorsunuz. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda kullanılabilen uygulamayı kullanmak için İçerik Bulutu üyeliği gerekmektedir.

Müşteri ve yazarları buluşturan bir platform olarak hizmet sunan İçerik Bulutu'nun mobil uygulaması ile işlerinizi kolay bir şekilde hallediyorsunuz. İnternet sitesi üzerinden kayıt yaptırarak sisteme dahil olabiliyor ve uygun ücretlerle içerik ürettirebiliyorsunuz. Alanında uzman yazarlarla iletime geçmenizi sağlayan platform ile daha kaliteli işler çıkarabiliyorsunuz. Uygulama ile iş tabiki yapabiliyor ve kazançları anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Hızlı şekilde erişim imkanı sunan uygulamayı hesaba sahip olanların mutlaka indirmesi gerekiyor.

İçerik Bulutu Nedir?

İçerik bulutu ürünlerinize içerik üretebileceğiniz online bir platformdur. Uzman yazarlarla iletişime geçip uygun ücretler karşılığında içerik ürettirebileceğiniz İçerik Bulutu ile işleriniz hafifliyor ve kaliteniz yükseliyor. 

İçerik Bulutu Nasıl Kullanılır?

İçerik Bulutu mobil uygulamasını kullanabilmek için platforma kayıtlı bir üyeliğiniz olması gerekiyor. Müşteri ya da yazar hesabına sahipseniz uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

İçerik Bulutu uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Ahmet Durmusoglu
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